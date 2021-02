La hostelería espera abrir en Santiago ya

La hostelería compostelana espera volver a abrir “el martes o miércoles” de la próxima semana tras un mes de cierre por las restricciones para contener la COVID. Al menos, esa es la idea con la que salió el sector después del encuentro celebrado el pasado lunes entre representantes de la Xunta y de diversas asociaciones de empresarios y en la que se les trasladó que el alto nivel de ocupación de las ucis es el que impide a la administración abrir más la mano.

“Cuando baje la presión en las ucis la propuesta es dejar abrir inmediatamente”, confirmó ayer a este periódico el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, avanzando que en A Coruña todavía tendrán que esperar un poco más, “hasta principios del próximo mes”. Asimismo, dio cuenta del drama que supone para los profesionales permanecer con la persiana bajada.

“Cada día que estamos cerrados es un compañero que se queda por el camino. Es durísimo. Hay gente que no tiene para pagar la hipoteca o para dar de comer a sus hijos. Será duro aguantar una semana más. Ojalá se abra lo antes posible”, afirmó Cañete. Una situación que sería insoportable si llegase una cuarta ola del coronavirus. “Sería tremendo. Si llega una cuarta ola nos manda a todos para casa”, sentenció.

Sobre el plan de seguridad que se abordó ayer con el Gobierno gallego para la vuelta a la actividad, señaló que aún quedan cosas por concretar. “El control de acceso no está claro como se va a hacer. No sería obligatorio sino voluntario. Están estudiando la fórmula de medición”, avanzó. Lo que sí valoró positivamente es la rapidez con la que llegó al sector la primera línea de ayudas de la Xunta, a la espera del segundo paquete

En Lugo no ven viable llevar un registro. Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, Cheché Real, aseguró a Europa Press que el sector no ve “viable” llevar un registro de identificación de sus clientes, entre otras cosas, porque no es su labor pedir los datos de los usuarios: “Yo no soy nadie para decirle a alguien que se identifique”, señaló.

Después de que el Ejecutivo autonómico trasladase la propuesta de que la hostelería cuente en su desescalada con un registro de clientes para hacer seguimiento de contactos ante posibles brotes, unas medidas para las que todavía no hay fecha, Real censuró que se establezca “un control de acceso mediante un código QR”, una de las propuestas, algo que no ve viable porque “la gente no tiene por qué tener un teléfono móvil ni tener la aplicación bajada”.

En cuanto a la posibilidad de hacerlo manualmente o con otro sistema, destaca que los hosteleros tampoco ven viable que sea el empresario el que tenga que “cogerle la afiliación o la identificación” al cliente, ya que “esa no es la labor del hostelero, si no más bien de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”. “Yo no soy quien para decirle a alguien que se identifique, podría haber problemas”.

Otro aspecto sobre el que quieren información es sobre el “aforo” permitido, dado que “las licencias antiguas sí tienen identificado el número de personas que puedan estar en el interior, pero las de 15 años para esta parte no lo ponen”, zanjó.