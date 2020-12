La OMS recomienda utilizar mascarilla al recibir visitas

turismo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó ayer sus recomendaciones sobre el uso de las mascarillas con nuevas pruebas científicas y asesoramiento práctico para los países en el marco de la pandemia de COVID. En este documento, recoge que las personas deben llevar mascarilla en su casa al recibir visitas si no pueden mantener la distancia o evaluar una ventilación buena.

En concreto, apuesta por el uso de mascarillas “cuando hay un visitante que no es miembro del hogar y se sabe que la ventilación es deficiente, con apertura limitada de ventanas y puertas para la ventilación natural, o el sistema de ventilación no puede evaluarse o no funciona correctamente, independientemente de que se pueda mantener una distancia física de al menos un metro”.

Asimismo, también apuesta por su uso “en entornos interiores de los hogares que tienen una ventilación adecuada si no se puede mantener una distancia física de al menos un metro”. “La higiene de las manos antes de ponerse y después de quitarse la mascarilla, así como el uso, almacenamiento y limpieza o eliminación adecuados son esenciales para garantizar la eficacia de las mascarillas”, resalta. E.P.