La trombosis venosa cerebral explicada en lenguaje simple

Mucho es lo que hemos oído hablar a lo largo de estos días sobre los episodios de trombosis venosa cerebral que han sido responsables de la paralización del proceso de vacunación con AstraZeneca en numerosos países de la Unión Europea. En España, sin ir más lejos, se han identificado tres casos, uno de ellos con consecuencias mortales.

Es por eso que gran parte de la población, sobre todo la que se encuentra en grupos de edad a los que les puede tocar esta dosis, está preocupada. Con todo, todavía hay mucha gente que no sabe qué es esa trombosis venosa cerebral ni por qué se produce. Hoy trataremos de explicarlo en lenguaje convencional, dejando a un lado los tecnicismos, para poder comprenderlo, con la ayuda del neurorradiólogo del CHUS José Manuel Pumar.

Comenzando por lo más básico, una trombosis “es la obstrucción de una vena por un coágulo o un trombo”, explica el doctor Pumar. Simplificado, es como si tuviésemos una manguera con la que queremos regar el jardín de nuestra casa y necesitamos que por ella pase el agua para que llegue hasta la hierba. Lo normal es que al prender la billa el agua salga sin ningún problema, pero hay veces en que una piedrecita que se cuela en el interior puede hacer que el flujo disminuya. Y si la piedra es más grande, puede cortarlo, directamente, por lo que el agua no llega a su destino. A esa piedrecita que impide el paso, en este caso, de la sangre en nuestras venas, se le denomina trombo.

Entonces, cuando la obstrucción se produce en una vena cerebral, se le denomina trombosis venosa cerebral. Y teniendo en cuenta que el cerebro controla múltiples partes de nuestro cuerpo, la obstrucción de las venas que llevan a algunas de ellas puede terminar con secuelas en movilidad, habla... “Las venas más grandes del cerebro, que son las que recogen toda la sangre venosa cerebral, se denominan senos venosos cerebrales”, apunta el doctor Pumar, que explica que “si el coágulo se instaura ahí es cuando se denomina trombosis de senos”. La diferencia con una trombosis arterial es que una origina la muerte de las células por hemorragia (sangrado) y la otra por infarto.

Partiendo de que las arterias son los vasos conductores de la sangre oxigenada, es decir, de aquella que debe llegar a todas las partes de nuestro organismo para garantizar su funcionamiento, podemos comprender que si una de ellas se tapona y la zona a la que iba destinada su riesgo queda sin sangre, mueren las células y se pierde la actividad de esa parte. Eso es un infarto. Sin embargo, las venas son las que recogen la sangre ‘sucia’ y la llevan hasta los pulmones para oxigenarla y que vuelva a comenzar el proceso. Entonces, si se corta el riego de la sangre en estos vasos por una obstrucción, la consecuencia será diferente. La sangre se ira acumulando y acumulando tras el tapón, haciendo que la vena hinche de tamaño, hasta llegar a un punto que ya no pueda dilatar más y estalle. Entonces la sangre inunda las células adyacentes y se ahogan. Eso es una hemorragia.

NO SE TRATA DE ALGO DEFINITIVO. Con todo, esta obstrucción no tiene por qué ser definitiva y, de hecho, no lo es en la mayor parte de los casos. “Se trata de un trastorno neurológico reversible, aunque potencialmente mortal si no se realiza un diagnóstico precoz que permita instaurar el tratamiento adecuado”, reflexiona el experto. Y para poder identificarlo tempranamente, se desarrollan pruebas de neuroimagen no invasivas, que “mejoran de forma espectacular el diagnóstico”.

Ahora bien, ¿qué es lo que lo causa? Tal y como apunta el doctor Pumar, la causa más frecuente es “una infección o alteración hormonal, de ahí que sea más frecuente en mujeres, así como la alteración de los estados de coagubilidad”. Esto último quiere decir que, el mecanismo de defensa que presenta nuestro organismo ante cortes externos para parar de sangrar, que es formar esa costra coagulando la sangre, se produce de manera masiva en el interior de las venas, y eso también puede llegar a impedir el paso de la sangre, originando una especie de tapón. Precisamente, se considera una complicación derivada del coronavirus.

“Conforme fue avanzando la pandemia, se empezaron a detectar en los pacientes aquejados de coronavirus casos de ictus isquémicos agudos cerebrales producidos por un estado de hipercoaguabilidad”, incide el doctor Pumar, que añade que “por eso se considera la trombosis como una complicación del proceso fisiopatológico del COVID”. Ahora bien, “desconocemos que pueda ser un proceso desarrollado en relación con la vacuna”, ya que tampoco hay precedentes de otras vacunas que hayan tenido estas consecuencias.

POCO FRECUENTE Y CON BAJA MORTALIDAD. Aún así, se trata de una enfermedad poco frecuente, que se presenta entre dos o siete personas de cada 100.000, o entre cinco y ocho pacientes de un hospital terciario por año. Aunque, el experto apunta que “es una patología infradiagnosticada, por lo que su incidencia real pudiera ser, al menos, diez veces mayor”. Con todo, la tasa de mortalidad se mueve en un margen de entre el 8 y el 14 %.

Además, en los pacientes que lo desarrollan, suele existir algún factor de riesgo previo. El 85 % tiene alguno y el 50 % de ellos más de uno. El restante 15 % son idiopáticos (de origen desconocido).

EMBARAZO Y anticonceptivos. En el último trimestre del embarazo existe un riesgo aumentado de trombosis de senos cerebrales –12 casos por cien mil partos–. Las mujeres jóvenes tienen bajo riesgo de desarrollarlo, siendo más común en embarazadas de más edad.

Además, varios estudios han demostrado que el uso de anticonceptivos orales aumenta el riesgo de trombosis venosa cerebral. Tanto es así que, hasta mediados de los años 70, la incidencia era igual en hombres y mujeres, pero desde la introducción de los anticonceptivos orales, el 80 % de los adultos jóvenes con esta patología son mujeres.