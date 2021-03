La UE ve inaceptable los retrasos de la vacuna

dosis. El comisario europeo para el Mercado Interior, Thierry Breton, lamentó este domingo los retrasos anunciados antes del fin de semana por la farmacéutica AstraZeneca sobre la entrega de su vacuna a los países de la Unión Europea. Este viernes, el laboratorio anglosueco reconoció que sólo podrá entregar a los países de la UE 100 millones de dosis de su vacuna contra la COVID-19 durante el primer semestre del año, un tercio de todas las que había acordado, debido a las restricciones a la exportación que tienen terceros países.

Para Breton, máximo responsable de la UE en el ámbito industrial de la producción de vacunas, “esta situación es inaceptable o, en cualquier caso, incomprensible”, dijo en declaraciones recogidas por ‘Les Echos’. Para el comisario europeo, esta reducción en las entregas puede reflejar “una disfunción en la cadena logística”. No obstante, rechazó la posibilidad de emprender, por el momento, medidas legales. “Todavía no estamos en ese punto”, dijo, antes de asegurar que la tardanza actual no significa el fin de los pronósticos del programa de vacunación para el primer trimestre. En este sentido, aplaudió la puesta en marcha de una “economía de guerra”, que permitirá que en 3 semanas se hayan entregado 100 millones de dosis. e.p.