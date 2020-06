La USC investigará si hay influencia del covid-19 en lágrimas o conjuntiva

La USC realizará un estudio para investigar si hay influencia o no del coronavirus en la lágrima o conjuntiva de pacientes infectados en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS). Así lo informó la oftalmóloga María Teresa Rodríguez Ares, que asegura que “los resultados de esta investigación serán determinantes en el futuro”. El estudio se asienta en la base de publicaciones recientes que apuntan a que entre el 1 % y el 3 % de los contagiados de covid-19 tuvo conjuntivitis como signo previo a la enfermedad.

En este sentido, la oftalmóloga subraya que “varios informes publicados sugieren que el SARS-CoV-2 puede causar conjuntivitis”, ya sea “como un signo temprano de infección o durante la hospitalización por enfermedad grave con covid-19”. Por tanto, indica que “es posible que este se transmita a la conjuntiva por aerosol o por contacto de mano a ojo”. Asimismo, destaca que “también hay evidencia de su ARN en lágrimas de pacientes con covid-19 con conjuntivitis”.

“La transmisión a través del ojo infectado, tejido o lágrimas es tema de controversia”, puntualiza la doctora Rodríguez Ares. Así, explica que “se plantea la hipótesis de que el sistema nasolagrimal puede actuar como un conducto para los virus, para viajar desde el tracto respiratorio superior al ojo”. De este modo, “tejido ocular y lágrimas pueden representar una fuente potencial de SARS-CoV-2”.

Sin embargo, la oftalmóloga se muestra consciente de que “son necesarios más estudios que puedan ayudar a los oftalmólogos y a otros especialistas a comprender las manifestaciones oculares de covid-19, mejorando así el diagnóstico y la prevención de la transmisión de la enfermedad”.

BASES CIENTÍFICAS. La doctora Rodríguez Ares apunta a que la Academia Americana de Oftalmología señaló que la conjuntivitis relacionada con el coronavirus se desarrolla entre el 1 % y el 3 % de los pacientes infectados con covid-19 y puede ser indistinguible de otros virus. Asimismo, la oftalmóloga de la USC detalla que, en un estudio reciente publicado en el Journal of Medical Virology, se recogen los resultados realizados en el análisis de 30 pacientes hospitalizados por coronavirus en China, de los que solo uno tenía conjuntivitis.

“Ese paciente, en concreto, tenía ARN del SARS-CoV-2 en las secrecciones oculares”, destaca, y añade que “esto es una prueba más de que el SARS-CoV-2 podría infectar la conjuntiva y causar conjuntivitis, y que las partículas virales infecciosas podrían estar presentes en las lágrimas de los pacientes”.

Asimismo, en referencia a un estudio más amplio publicado en el New England Journal of Medicine, explica que los investigadores documentaron “congestión conjuntival” en 9 de 1.099 pacientes (0,8%) hospitalizados con covid-19, confirmados por los laboratorios de 30 hospitales en China. “Ninguno de los pacientes fue explorado por oftalmólogos y no se tomaron muestras de las lágrimas”, afirma.

neumonía. Seguidamente, la doctora puntualiza que en una publicación del 31 de marzo en JAMA Ophthalmology, 12 de 38 casos hospitalizados “clínicamente confirmados” de covid-19 en la provincia de Hubei, China, tuvieron manifestaciones oculares, “como epífora, hiperemia conjuntival, quemosis y secreciones”. “Los pacientes con síntomas oculares tenían más probabilidades de tener recuentos más altos de glóbulos blancos y neutrófilos y mayores niveles de procalcitonina, proteína C reactiva y lactato deshidrogenasa que los pacientes sin síntomas oculares”, detalla la oftalmóloga de la USC. Así, “los resultados sugieren que los síntomas oculares aparecen comúnmente en pacientes con neumonía grave”.