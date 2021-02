Las ayudas a la hostelería gallega serán tramitadas con “la máxima urgencia”

La Xunta tramitará con "la máxima urgencia" el segundo plan de ayudas a la hostelería y autónomos para paliar la crisis de la covid. Con todo, la orden no estará hasta mediados de este mes de febrero como pronto, debido a los filtros del proceso administrativo.

Así lo señalan fuentes de la Consellería de Emprego consultadas por Europa Press, que apuntan que dicha orden de ayudas será publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) "lo antes posible", y aseguran que será "dentro de este mes", si puede ser la semana que viene, aunque lo ven complicado, debido a que hay "filtros" que no pueden saltarse, pese a la "agilización de plazos" que se pretende.

Antes de eso, además, están pendientes dos reuniones, una este lunes con los autónomos, y otra este martes con el diálogo social, para "cerrar flecos".

Por su parte, fuentes del sector también consultadas por Europa Press indican que la previsión al cierre de la semana pasada, después de que frustrasen las negociaciones para confeccionar un plan conjunto de ayudas de la Xunta, las diputaciones y los ayuntamientos, era que la orden de ayudas se publicase esta misma semana.

LA NEGOCIACIÓN RETRASÓ LAS AYUDAS

La Consellería de Emprego resalta, ante esto, que la orden está ya "muy avanzada", puesto que "ya se había trabajado" en ella, pero explica que la activación del trámite administrativo no se pudo adelantar a la espera del resultado de dichas conversaciones.

Unas reuniones que demoraron la publicación de la orden y por tanto la concesión de las ayudas pero que la Xunta da "por bien empleadas", ya que "las pidió el sector" y además sirvieron para incrementar la financiación.

En este escenario, argumentan que esta semana será "materialmente imposible" la publicación en el DOG, y la que viene será "difícil", pero se hará en lo que queda de febrero.

En la nota de prensa publicada al romper las negociaciones el pasado viernes, la Xunta anunciaba que comenzaba a tramitar el segundo plan, con el objetivo de que las ayudas llegasen "con la máxima urgencia", si bien también añadía que "las ayudas se activarán en febrero".

HOSTELEROS DE LUGO

Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, Cheché Real, ha anunciado que harán "un seguimiento" sobre las ayudas al sector, en relación con las tres administraciones (Xunta de Galicia, diputaciones y ayuntamientos).

Al respecto, ha indicado querer saber "como harán llegar esas ayudas" y ha hecho hincapié en los ayuntamientos, después de contar con el compromiso de los 75 millones de la Xunta y el presupuesto del 1% de las diputaciones.

Por parte de los municipios, por tanto, "no se sabe" cuáles "van a participar" ni con qué cuantías. "En principio se hablaba del 1% del presupuesto, y lo de los ayuntamientos no quedó nada claro", ha remarcado, tras la reunión del viernes donde no se alcanzó un acuerdo para la gestión en común de estos fondos.

Además, Real ha demandado "agilidad" para la concesión de las ayudas y así advierte que "las empresas, los trabajadores y las familias están en las últimas, con los negocios cerrados o restringidos".

El empresario lucense ha deslizado que, en cuanto a los ayuntamientos, "se debería empezar por exonerar" al sector, aquí también incluye el turístico, de "pagar impuestos cuando se está cerrado al 100%". "Habría que eliminar tasas e impuestos o cuando están limitados bajar el porcentaje a pagar de esas tasas", ha subrayado.

"No entendemos que se tenga que seguir pagando los mismos impuestos. Esto lleva a la ruina a muchísimas empresas y de paso a los trabajadores", ha concluido.

