“Las cifras ponen de manifiesto que no hay los rastreadores suficientes”

¿Cómo valora la situación de la pandemia a nivel estatal en este momento? ¿Se podría ya decir que nos encontramos inmersos en una segunda ola o todavía falta?

Estamos en un momento crítico, sobre todo en algunas comunidades como Aragón, País Vasco, Navarra, Cataluña y Madrid, en las que es preciso tomar medidas quirúrgicas urgentes para evitar que se produzcan situaciones como las que hemos vivido en la pasada primavera y lugares como el área sanitaria de A Coruña donde la situación es también preocupante. Muy posiblemente sea ya la segunda ola que no es igual que la primera, al tener ahora mayor conocimiento de la enfermedad; estar establecido el enmascaramiento colectivo, que dificulta la circulación del virus, y contar con una vigilancia epidemiológica alertada y con capacidad de realizar test. Si hubiéramos tenido todo esto en marzo la presentación de la enfermedad seguramente habría sido como la estamos viendo ahora, o como fue en Corea del Sur. En cualquier caso, si no se pone remedio rápido a este importante crecimiento de brotes y casos de los últimos días, la transmisión comunitaria que ya existe, y que está afectando fundamentalmente a jóvenes, puede en cualquier momento dispararse y pasar a afectar a personas de más edad y volver a una situación muy grave similar a la de la primavera.

¿Qué motiva un crecimiento tan grande de los casos en España comparativamente casi con la totalidad del resto de países europeos, sobre todo, cuando las limitaciones aquí son mayores?

Tuvimos un confinamiento muy duro que permitió doblegar la curva y controlar la pandemia, pero se salió de él precipitadamente, algunas comunidades incluso saltándose fases; se autorizaron actividades incompatibles con la pandemia, y nuestra cultura es de más relación social que la de otros países y algunos sectores de la población, olvidaron que seguimos en la pandemia y adoptaron conductas inadecuadas. Por otra parte, durante el confinamiento no se acometieron los arreglos legales, como ha venido y sigue reclamando Galicia, que permitiesen a las CC.AA. adoptar medidas rápidas y efectivas ante de los brotes, y, al finalizar el estado de alarma, el Gobierno del Estado abandonó la necesaria coordinación, que ahora parece que vuelve a retomar adoptando medidas conjuntamente con las CC.AA. Bienvenido sea.

Usted fue uno de los científicos firmantes de un manifiesto que demanda al Gobierno central una auditoría externa de la pandemia en el Estado. Que comienza con una frase muy en sintonía con la anterior pregunta: “teniendo España uno de los sistemas sanitarios con mejor rendimiento de él mundo, ¿cómo es posible que se encuentre entre los países más afectados por el coronavirus?” ¿Que lo motivó a firmar este documento?

Me invitaron a firmar la carta y acepté de inmediato, pues considero como profesional de salud pública, aunque ya emérito, una responsabilidad personal con la comunidad manifestar públicamente la necesidad de la evaluación. Aprender de los errores es importante para no volver a cometerlos, y errores se han debido cometer y muchos cuando España, que cuenta con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, es uno de los países más afectados por la pandemia con más de 300.000 casos; 44.000 muertes en exceso, la casi totalidad sin duda debidas a la covid-19; 20.000 muertes en residencias de ancianos, y más de 52.000 trabajadores sanitarios infectados. Por todo esto los firmantes del escrito pedimos que se realice, por expertos nacionales e internacionales independientes, una evaluación integral de los sistemas de salud y asistencia social, identificando debilidades y fortalezas, no para repartir culpas, sino para aprender del pasado y prepararnos para las nuevas olas de covid-19 o futuras pandemias.

A nivel gallego, el brote que más preocupa es el de A Coruña, donde la Xunta ya habla de transmisión comunitaria. Pero, no obstante, las medidas restrictivas son más endebles que en el reciente caso de la Mariña. ¿Hay alguna explicación a este hecho? ¿Cómo ve lo que está aconteciendo en esta área sanitaria?

La situación es muy preocupante y exige no demorar mucho la adopción de medidas más drásticas que permitan poner fin a la transmisión comunitaria y que esta no vaya a más. El que aún no se hayan adoptado quizás se deba a la importancia económica de A Coruña, y a que las autoridades sanitarias estén valorando y dándose un tiempo para ver si es posible controlarlo sin tener que adoptar medidas más gravosas para la economía.

Desde el inicio de la pandemia, la comunidad científica puso mucho énfasis en la importancia de los rastreadores. La Xunta comunicó que cuenta con 6.108 de ellos, no obstante, cuentan en esta cifra además de a los teleoperadores de la plataforma tecnológica que siguen los contactos, a los servicios de atención primaria, al personal de atención preventiva, a las jefaturas territoriales de la Dirección General de Salud Pública y a los técnicos de servicios centrales, a pesar de que estos colectivos aseguran que no realizan ese trabajo. ¿Existe una cantidad suficiente de profesionales realizando este trabajo en la comunidad?

No hay una cifra establecida sobre cuál debe ser el número de rastreadores. Se habla de que debiera haber 1 por cada 5.000 habitantes; en el RU hay 1 por cada 2.500 habitantes y en Alemania 1 por cada 4.000, en tanto en España cada CC.AA. tiene un número de rastreadores diferente, en cualquier caso, muy alejado de esas cifras. Eso quizás explique que en el último informe del Instituto de Salud Carlos III del pasado día 13, en el conjunto nacional se desconozca la fuente de infección en el 37,9% de los casos, y en Galicia en el 73%, y que el número de contactos identificados por cada caso sea de 3 (1-5) en el conjunto nacional y de 4 (2-7) en Galicia, cifras muy elevadas en cuanto al desconocimiento de la fuente de infección y bajas en lo relativo al número de contactos identificados, y que ponen de manifiesto que el número de rastreadores no es suficiente. Todo el dinero que se emplee en vigilancia epidemiológica y en rastreadores una magnífica inversión que evitará muchas pérdidas a nuestra economía al impedir la formación y extensión de cadenas de transmisión comunitaria sostenida, evitando futuros confinamientos.

¿Está claro en lo que consiste esta importantísima actividad profesional en la contención de los contagios?

En líneas generales el proceso es el siguiente: Cuando en Atención primaria se detecta un caso con PCR positiva se aísla al paciente y en Sanidad a través del IANUS salta una alerta activándose el rastreo. El rastreador contacta con el enfermo al que se le realiza una pequeña encuesta epidemiológica para tratar de identificar donde pudo haberse contagiado y todos sus contactos estrechos (más de 15 minutos a menos de 2 metros) durante los últimos 14 días. Después se contacta con todas estas personas, las que no tengan síntomas son sometidas a cuarentena y a las que si los presenten se les hará una PCR, siendo seguidos diariamente. Este trabajo para hacerlo bien exige que las personas que lo realicen tengan unos conocimientos básicos de salud pública, reciban una formación específica, estén supervisados por especialistas en salud pública y coordinados con los médicos de atención primaria.

La memoria de las personas es débil por eso el número de contactos que refieren es bajo. De ahí la importancia de que se ponga en marcha cuanto antes la app RadarCovid recientemente probada en La Gomera con éxito, que permitirá, si una mayoría de los ciudadanos la instalamos en nuestros móviles, una detección más exhaustiva de los contactos.

En cuanto a las medidas restrictivas en general, sí que parece que la Xunta se encuentra en la vanguardia, lo vimos con la prohibición del tabaco en espacios públicos que fue adoptada por el Gobierno del Estado. ¿Cómo valora el nuevo paquete de medidas anunciado por el ministro de Sanidad?

Me ha parecido muy acertado que el Ministerio de Sanidad reuniese el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para coordinar con todas las CC.AA. las medidas a adoptar ante la grave situación en la que ya estamos inmersos, y que se tomase la decisión de cerrar el ocio nocturno, que ya no debió abrirse por ser incompatible con la pandemia, y de que se realicen, en caso de brotes, test masivos en población de riesgo como barrios, edificios, centros sociosanitarios, etc., para tratar de detectar al mayor número posible de casos asintomáticos y de ese modo evitar el establecimiento de transmisión comunitaria y la aparición de nuevos brotes. También, por supuesto, el que se extendiese a todo el Estado la medida adoptada por la Xunta de prohibir fumar al aire libre cuando no se puedan guardar los dos metros de distancia de otras personas. Una medida muy importante que, con independencia de los efectos que tenga sobre la covid-19, viene a reconocer y defender el derecho de los no fumadores a que no le echen el humo encima. Habrá que empezar a plantearse establecer, al igual que se ha hecho en otros países, lugares específicos para fumar.