Las mutaciones no ponen en riesgo la investigación

Madrid. “No parece” que las mutaciones del covid-19 puedan poner en peligro la eficacia de las vacunas que se están desarrollando, según afirmó la directora general del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) durante un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Con todo, apeló a la “prudencia”, sobre todo ante la aparición de reinfecciones.

Así, en lo relativo a las recaídas en personas que ya están padeciendo la enfermedad, indicó que, por ahora, parece que son casos “puntuales” y que se trata de un fenómeno que no es frecuente y del que cree que, en las próximas semanas, ya habrá más información. Sin embargo, advirtió que “hay que estar preparados”.

Según dijo, las reinfecciones eran algo de lo que no había evidencias hasta ahora, cuando aparecieron casos “puntuales”, pero que tampoco se habían descartado. “Yo he reiterado la necesidad de que las personas que pasasen el covid siguiesen todas las normas sanitarias, incluido el uso de mascarilla, porque era algo que no podíamos descartar”, señaló. E.P.