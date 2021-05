Las salas de conciertos prevén abrir en otoño al 35 % de aforo

Apertura del ocio nocturno con pruebas piloto ya programadas para el próximo sábado 12 de junio. Arranque de la temporada estival de verbenas el día 19, a la semana siguiente, con experiencias de puesta a punto. Y... ¿conciertos? ¿Se sabe algo sobre las salas de conciertos? Por el momento no, y no cuentan con un protocolo específico para ellas, aunque la Xunta se mantiene en reuniones con el sector.

Para muchos, estos locales podrían ser englobados dentro del ocio nocturno, pero los representantes de las salas no están de acuerdo. “Nosotros no queremos que nos consideren ocio nocturno, porque somos salas de conciertos y apostamos más por la cultura que por las copas”, asegura Alberto Grandío, presidente de Clubtura, asociación que agrupa a un total de 37 locales de este tipo en Galicia. Añade que “si vendemos copas es porque resulta imposible vivir solo de la venta de entradas para un concierto”.

El sector lleva ya catorce meses parado, desde marzo de 2020, y, para hacernos a la idea de lo que esto supone, es necesario señalar que las 37 salas asociadas a Clubtura organizaron a lo largo del año 2019 en torno a 5.000 eventos de música en vivo y otras artes escénicas: monólogos, teatro, presentación de libros...

Entonces, ¿piden poder abrir en verano? No exactamente. “En verano la gente no programa, aunque ahora no hay fiestas como antes, ya se está hablando de hacer conciertos al aire libre con mil personas, así que la gente aprovechará para estar en el exterior”, indica Grandío. Y es que se permitan verbenas y actividades de exterior les deja en una encrucijada, de la que solo podrán salir con ayuda y en el mes de septiembre, cuando acostumbran a arrancar la programación.

Reclaman que se les considere como auditorios, porque “hay comunidades como Valencia o Murcia que ya lo hacen, porque es lo que somos, aunque tengamos otras características de aforo, pero también nos dedicamos a la cultura”. Por el momento, tendrían que acogerse al protocolo de actividades culturales, no al de auditorios, en Galicia, lo que limita su aforo al 75 %.

“Pero ese aforo no es real”, asegura Grandío, que explica que “debe ir acompañado de la distancia de metro y medio entre personas, por lo que se convierte en un 35 % de capacidad, y con eso es imposible sobrevivir”. Y es que la mayor parte de las salas no superan las 800 personas. Esto significa que al 75 % podrían acoger a 600 asistentes, pero por tamaño, se quedarían en 280.

¿Con que ayudas cuentan ahora? “Este año la única ayuda que tuvimos fue la de Agadic, dotada con 20.000 euros, de los que 12.000 se destinan a programación”, apunta el presidente de Clubtura. Además, los fondos no llegaron a todas las salas, pues existen problemas de licencias que no se han resuelto y que estaban en proceso de adaptación antes de que surgiese el virus. Esto hace que muchos, aunque ejercen actividad cultural, no se consideren de salas conciertos, y, por tanto, no pueden acceder a ayuda institucional.

“Nuestra asociación lleva formada dieciséis años, y en ese momento no había la palabra ‘aforo’, ni se hablaba de ‘licencia’”, indica Grandío. Este es el problema con el que se encuentra, por ejemplo, la famosa Fábrica de Chocolate de Vigo. “Seguimos luchando”, apunta.

Finalmente, recriman la “competencia desleal” que están llevando a cabo algunos ayuntamientos este verano, “contratando a músicos cuyo hábitat natural son las salas de conciertos y no los pagados por ayuntamientos”. “Nosotros estamos encantados de que los músicos tengan trabajo, pero no se cuenta con las salas”, sentencia.