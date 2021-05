Las taperías ven imposible llevar un sistema de reservas y solicitar datos

Este fin de semana se producirá un nuevo avance en esta desescalada improvisada en la que se ve instalada la comunidad gallega desde hace ya dos semanas. Las taperías y mesones que no disponen de licencia de restaurante pero ofrecen comidas en sus locales podrán abrir puertas hasta las 01.00 horas de la madrugada, al igual que hacen desde hace ya diez días los restaurantes. Así, ganan dos horas más, que se suman a partir de las 21.00, el horario tope de cierre en la actualidad. Parece, a priori, una muy buena noticia para el sector, pero, como suele decirse, no es oro todo lo que reluce.

“La gente no está de acuerdo con dejar sus datos”, asegura José Ramón, propietario de la Tapería Castelao en Ames, que se pregunta, al igual que Carlos Suárez, dueño de La Tita en Santiago, qué pasa “si alguien no te quiere dar su nombre, teléfono y DNI; ¿qué haces? ¿Lo levantas de la mesa?”. Y es que esta reapertura les someterá a las mismas normas que imperan en la actualidad en los restaurantes: instalación de medidores de CO2 y obligación de llevar un registro de clientes.

“Tengo muchísimos clientes que me venían a cenar principalmente los fines de semana y con el tema de tener que dejar los datos ahora nada, porque hay muchísima gente que no está de acuerdo, así que si antes cubrías diez mesas, por decir algo, ahora solo una o dos, no más”, apunta José Ramón. El hostelero cree que “no compensa abrir más tiempo porque facturas lo mismo”. “Yo estaba mejor antes, porque ahora echamos más horas para hacer lo que hacíamos antes hasta las seis o las nueve de la noche, ya que la proporción de clientes no varió”, asegura.

Además, se plantean muchas dudas sobre cómo implementar ese registro. ¿Será a través de papel y boli o de forma automática con un código ‘QR’? Es algo que el sector aún no tiene claro. “El problema va a ser cómo llevarlo a cabo, ¿estamos hasta las once como hasta ahora y a partir de ahí tenemos que pedir datos? ¿Será para todo el día?”, se pregunta Carlos. Y, por eso, aunque “veo bien que nos dejen dos horas más, y es justo porque no tenía mucho sentido diferenciar si estás poniendo patatas alioli aquí y una tapa de pulpo allí pero como no eres restaurante solo puedes quedarte hasta las once, hay que ver cómo se funciona a partir de ahora”.

Cree que “va a suceder como con lo de las mascarillas: nos dan la responsabilidad a nosotros de tomar los datos de la gente y al final...”. Lo que no puede ser, en su opinión, es que desde ahora tengas que saludar a los clientes con un “hola, ¿qué va a ser? Dame tus datos, nombre, teléfono y DNI”.

LA RESERVA PREVIA NO ES UNA OPCIÓN. Quizá, lo que a muchos se les ocurriría para solventar el problema de tener que pedir datos a los clientes a su llegada, sería implementar un sistema de reserva de mesa. Actualmente los bares y taperías no funcionan de esta manera, algo que sí hacen los restaurantes, pero, ¿nadie se ha preguntado el por qué? Pues, sencillamente, porque el ritmo de paso de los clientes es mucho más rápido y resulta imposible implementar este sistema de forma efectiva. Cada cliente puede tomarse una tapa en no más de quince minutos, o dos o tres en una hora, no se puede calcular exactamente. Además, es una forma de ocio más improvisada que el salir a cenar.

“Aquí el tema de las reservas es complicado”, explica el dueño de La Tita, que cuenta que “probamos una vez a instalarlo, antes de la pandemia, y no funcionaba, porque había mucha gente que ya se ponía dentro en la barra esperando a que se levantase una mesa para sentarse y si le decías que estaba reservada y la veían libre durante 20 minutos –porque había fallado la reserva o llegaba tarde– se enfadaban y se iban”. “Era una pérdida de tiempo y de ingresos”, asegura.

AFOROS INCOMPRENSIBLES. Asimismo, otra de las quejas que plantea el sector es el tema de los aforos. En múltiples reuniones se le ha planteado a la Xunta la posibilidad de fijar el máximo de personas en cada establecimiento en función de su tamaño y no de las mesas, pero no ha fructificado esta posibilidad. Además, tal y como explica el dueño de la Tapería Castelao, “tengo muchas familias como clientes en las que viven suegros, padres e hijos todos en la misma casa y cuando vienen tengo que ponerlos en mesas separadas, así que ya no vienen”. “Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?, tenemos que aguantarlo y sufrir y tirar para delante, no queda otra”, asevera José Ramón.

Por su parte, desde La Tita relatan que también han tenido casos de este estilo: “te llega una familia de cuatro personas con un bebé, y tenemos que decirle que coman fuera porque dentro solo pueden ser cuatro, y claro, se pillan un rebote de campeonato: ¿el niño solo cuenta para lo que interesa?, dicen, y nosotros tenemos que replicarle que también es un ser humano”. Por eso, “pedimos que al menos por mesa puedan juntarse unidades convivientes”, aunque eso puede implicar “que nos quiten un 5 % de aforo para compensar”. “Esperemos que la llegada del verano nos haga estar mejor y volver al nivel de facturación de antes de la pandemia”, sentencia.

COSTUMBRES SOCIALES CAMBIADAS. Finalmente, existe otra gran preocupación para los hosteleros: el cambio de los hábitos sociales. “Hay mucha gente que se está animando a salir de tarde a tomar algo y ya se quedan algo más de tiempo en el local sí, pero todavía no hay mucha que salga a cenar”, asegura Eva Picallo, propietaria de la Tapería O Lar, en A Estrada. Por ello, considera que, “aunque nos dejen abrir dos horas más, no cambiará mucho el tema”, aunque tiene la esperanza puesta en el verano: “porque en cuanto empiecen a abrir y venir más gente de afuera, se notará”. Por suerte, afirma tener “una clientela muy fiel que nos ayuda mucho”, gracias a la cuál han conseguido seguir vivos después de un año de crisis pandémica.