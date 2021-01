Las ucis se aproximan a los 200 pacientes, mueren otros treinta y más traslados entre hospitales

Santiago. Los datos comienzan a ser un poco más favorables en Santiago gracias al descenso de enfermos de COVID registrado en la última jornada, que rondó las treinta personas.

Sin embargo, todavía hay motivos para la preocupación, ya que continúan celebrándose fiestas en pisos.

Una de las más llamativas fue la que tuvo lugar el 26 de enero, cuando faltaban menos de dos horas para la entrada en vigor del Decreto 8/2021 de la Xunta con nuevas restricciones para toda la comunidad gallega.

Así, varios agentes de la Comisaría de Santiago se acercaron sobre las 22.10 horas a un domicilio situado en la zona del Ensanche compostelano, dónde al parecer los moradores de esa vivienda, estaban celebrando una fiesta, a pesar de las restricciones existentes hasta ese momento. Tras comprobar los hechos y hablar con las personas que estaban dentro de la vivienda, decidieron proponer para sanción a trece personas que estaban incumpliendo en ese momento las

medidas de restricción vigentes. Y es que en ese momento solo estaban permitidas las reuniones de grupos de un máximo de cuatro personas en espacios públicos o privados, así como la restricción de movilidad nocturna entre las 22.00 horas y 06.00 horas.

Después de ser advertidos de las consecuencias de estas

conductas, se dispusieron a abandonar la vivienda para dirigirse a sus respectivos domicilios. La intervención policial fue realizada por agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana.

Desgraciadamente, este tipo de comportamiento incívico no quedó solo ahí, puesto que según figura en el parte de incidencias de la Policía Local en la jornada del miércoles, los agentes tuvieron que acudir a tres viviendas más, en las que se estaban realizando fiestas. Las celebraciones se estaban realizando a las 23.07 horas, a las 00.36 h y a las 05.30 h. En el caso de la última, la multa que se impone es de setecientos euros o incluso 1.500 en caso de ser reincidentes.

Uno de los obstáculos con los que se encuentran los agentes cuando acuden a un domicilio particular es que las personas que se encuentran en su interior se nieguen a abrir la puerta. Para evitar estas situaciones el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ya ha advertido que habrá sanciones de hasta tres mil euros para aquellos que no abran la puerta a los policías. El propio presidente de la Xunta también pidió la colaboración ciudadana para denunciar a aquellos que se saltan las normas y no cumplen las restricciones.

Asimismo, los guardias municipales pusieron dos sanciones por saltarse el cierre perimetral y otras cuatro por no llevar puesta la mascarilla, que es obligatoria.