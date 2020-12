“Las vacunas se aprobarán solo si cumplen con los requisitos de seguridad preestablecidos”

Los famosos 15 grupos en los que el Gobierno dividirá a la población española de cara a la campaña de vacunación contra el coronavirus a partir del próximo mes de enero han sido objeto de debate y controversia en los últimos días. ¿Son adecuados? ¿Es posible vacunar a semejante cantidad de personas en tan poco tiempo? Y, lo que es más importante, ¿acortar los plazos en el desarrollo de las vacunas puede estar reñido con falta de seguridad en el resultado final? Para tratar de resolver todas estas dudas hemos hablado con todo un experto en la materia, el jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico de Santiago, Federico Martinón Torres.

El especialista advierte de que, antes de nada, debe tenerse en cuenta que “es la Organización Mundial de la Salud (OMS) la que delimita cuáles son las prioridades de vacunación en los diferentes contextos de cobertura vacunal o, mejor dicho, en función de las dosis disponibles”. Es así como “se priorizan unos u otros grupos”, tal y como ha hecho ahora el Gobierno con esos 15 anunciados la pasada semana.

Esta división, responde, “básicamente, a tres ejes”, tal y como explica el doctor Martinón: “los de mayor prioridad corresponden a los grupos más vulnerables a la infección, que también son aquellos que padecen las consecuencias más graves; en segundo lugar, están aquellos que están más expuestos o que más exponen a otros; y, finalmente, los grandes transmisores”. “Este grupo es el de mayor riesgo, el más desconocido y también el más difícil de delimitar”, asegura el profesional sanitario.

VIABILIDAD DE VACUNAR A 2,5 MILLONES EN 2 MESES. “No hay ninguna pandemia con los precedentes de la actual en ningún sentido”, anticipa el doctor Martinón sobre la viabilidad de los plazos, y añade que “antes, habitualmente, en una pandemia se moría toda la gente a la que le correspondía morirse y fin de la pandemia, solo sobrevivían los inmunes”.

Hoy por hoy, “afortunadamente”, ya no es así, porque contamos con más medios y recursos para frenar su impacto. En este sentido, agradece que “la investigación y la ciencia” han evitado, aunque “no todo lo que nos hubiese gustado”, “sí desde luego el impacto que hubiese tenido el virus en caso de no haber medida alguna ni vacuna en desarrollo.

Dicho esto, Martinón incide en que la OMS “recomienda precisamente que sean estos grupos de riesgo los que, con coberturas por debajo del 10% de la población general, se prioricen, porque también son en los que vamos a notar un impacto más significativo”.

POSIBILIDAD DE TENER A LA POBLACIÓN VACUNADA EN VERANO. Sobre el objetivo del Gobierno de tener a los 47 millones de españoles vacunados en verano, el experto no se atreve a opinar, y es que, “por el momento, no tenemos ni siquiera vacunas”. “Me da igual lo que opine el Gobierno, lo que nos quieran contar, la manipulación política de la información científica o lo que sea, evidentemente tenemos que motivar a la población, pero la realidad es que estamos hablando de ciencia y ningún gobierno va a decidir si las vacunas finalmente se aprueban o no, sino las agencias reguladoras, que son las que se rigen por criterios estrictos, ya establecidos antes de la llegada del SARS-CoV-2, lo que tiene que suponer una tranquilidad para toda la población”, afirma Martinón.

Ahora bien, concede que, una vez que ya haya vacuna, es cierto que se podrá lanzar inmediatamente al mercado, y es que “ya se están fabricando dosis mientras se hacen los ensayos clínicos, en paralelo, lo que permitirá que, tan pronto como se licencien, si llega el caso, se pueda disponer de dosis de vacunas”. Con todo, “si van a ser tantas como para poder cubrir a toda la población antes del verano, no lo sé”, sentencia.

NO OBLIGATORIEDAD DE LA VACUNA. En España “la vacunación no es obligatoria, por ley”, recuerda el doctor Martinón, que, pese a todo, apunta que “la propia ley contempla que en situaciones de riesgo para la salud pública (como es la actual), las autoridades sí pueden decidir hacer obligatoria la vacunación”. Ese mecanismo existe.

Pero, considera que, “en un país como el nuestro, esta medida no será necesaria”. Aunque sí “se necesita información y educación, dando respuesta a todas las dudas que están surgiendo, lo que es una responsabilidad primordial de las autoridades sanitarias, y no de los científicos exclusivamente, para poder implementar una campaña de vacunación global”, indica el experto.

SEGURIDAD PESE AL DESARROLLO EN CORTO PLAZO. “Da igual lo que yo piense sobre la seguridad de la vacuna, lo que piensen las autoridades generales o los políticos, lo que opine la gente en la calle... Las vacunas se aprobarán si, y solo si, cumplen los requisitos de seguridad y de eficacia, ya preestablecidos”, asevera el doctor Martinón, que indica que “son las agencias reguladoras las que, con independencia de cualquier presión o en cualquier contexto, en función de los datos que obtengan en sus análisis, darán o no la autorización”. Pero, en caso de que sí la adquieran, “tenemos que estar tranquilos”, sentencia.

VACUNACIÓN DE MAYORES EN RESIDENCIAS Y SANITARIOS. “Al final tenemos claro que hay una correlación casi exponencial de, a mayor edad, mucho mayor riesgo de mortalidad, porque además son las personas que están en residencias de larga estancia, especialmente las mayores, las que van a tener un mayor riesgo de contraer la enfermedad y de sucumbir ante rebrotes”, apunta Martinón, que explica que por esto parece más razonable que estos grupos se vacunen en primer lugar, y “así lo han entendido también otros países como Francia, Inglaterra y Alemania”.

Por otra parte, “también es importante la vacunación de los profesionales sanitarios, porque son la primera línea de defensa, no tanto porque haya más casos entre ellos (que, indudablemente, los hubo), sino porque son vectores de transmisión y difusión del virus a la población más vulnerable, a la población enferma, que es precisamente a la que atienden en los centros sanitarios”. “Es la gente que tiene más comorbilidades y circunstancias que los asocian a padecer el SARS-CoV-2, con lo cuál hay una doble motivación para que los profesionales sanitarios se vacunen”, sentencia.