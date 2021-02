Levantar las restricciones: ¿sí o no?

Dos semanas de duras restricciones han trasladado a Galicia a aquel recuerdo de un fatídico mes de abril en el que no se podía salir de casa más que para realizar la compra y, los que más suerte tenían, ir a trabajar.

La diferencia es que en esta ocasión no nos han condenado al confinamiento domiciliario estricto, al menos no así dicho, aunque a efectos prácticos viene a ser lo mismo: hostelería cerrada por completo, cierres perimetrales a lo largo de toda la comunidad, clausura de tiendas dedicadas a actividades no esenciales a las 18.00, toque de queda a las 22.00 y prohibición de estar en la calle con no convivientes.

Parece que desde el Gobierno han aprendido a imponer la cuarentena sin que suene tan dura. Cabe decir que este esfuerzo realizado por todos está teniendo sus frutos, a un ritmo más rápido de lo esperado. La curva de contagios hace días que se encuentra en descenso, al igual que la de los hospitalizados, pese a que en uci la situación es más bien de estabilidad que de bajada.

Así las cosas, las buenas noticias y el descenso de todos los indicadores, especialmente de la positividad, ya en el 5% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) han levantado el debate sobre si estas medidas tan estrictas, vigentes hasta el próximo 17 de febrero, podrían comenzar a relajarse ya. El comité clínico será, una semana más, el encargado de determinarlo y de aconsejar cuál es el rumbo más indicado a seguir.

Con todo, el propio presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, indicó la semana pasada que quizá sí podrían comenzar a relajarse ciertas restricciones, como la que atañe a la hostelería, también para poder salvar el sustento económico de este colectivo que tanto esta sufriendo la crisis del coronavirus. Pero aseguró que, aunque poco a poco se irán aliviando restricciones, no se quitarán todas de forma inmediata, pues para que sea efectiva y no se produzcan repuntes, la desescalada debería ser “medida” y “gradual”.

Este mismo viernes afirmó que sería ya el lunes --pese a que el comité clínico suele reunirse los martes-- cuando el Gobierno gallego anunciaría si se producirán “pocos o muchos” levantamientos de las restricciones en vigor para hacer frente a los contagios.

Así, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, aunque reconoció que aún no se podrá volver “en ningún caso a situaciones anteriores”, consideró que “si Galicia evoluciona bien”, se podrá hacer una “apertura gradual, prudente y acorde a la situación epidemiológica”.

En este sentido, múltiples voces procedentes del seno de la oposición ya han alertado de que todo parece indicar que esta Semana Santa se cometerán los mismo errores que durante las Navidades, y el propósito de salvar, una vez más, las celebraciones festivas, podría terminar en una cuarta ola antes del verano.

Sin embargo, desde EL CORREO hemos decidido dejar a un lado las opiniones políticas y tratar de averiguar, a través de la opinión de nuestros prestigiosos expertos de confianza, si realmente la amenaza de una cuarta ola es real y si estas medidas, pese a ser duras, todavía deberían prorrogarse en el tiempo, al menos, hasta que avance la vacunación.

Las opiniones son diversas, pero todos coinciden en que realmente es muy precipitado hablar ya de relajación de las medidas, porque la experiencia dice que eso solo conlleva repuntes y nuevos focos de transmisión, al volver a permitir la movilidad de las personas por el territorio. Pasemos ahora a conocer más en profundidad la opinión de cada uno de ellos.