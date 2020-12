Leve mejoría en las residencias en un día sin positivos

datos. Las residencias de mayores de Galicia contabilizaron ayer 618 casos activos de coronavirus (17 menos), de los que 415 son usuarios y 203 trabajadores, en una jornada en la que no se reportó ningún nuevo positivo, informa el Sergas. Aparte de registrarse 3 fallecimientos vinculados a estos centros, se dieron 14 altas: 8 usuarios de la DoralResidencias de Mos; 4 residentes de la DomusVi de Ribadumia; un interno de la Vivienda Comunitaria La Palmera de Vigo, y un empleado de la residencia de mayores de Monforte. El número de positivos entre usuarios bajó a 415 (16 menos), de modo que el mayor brote se encuentra la residencia Asilo de Vilalba, con 116; seguida de Vila do Conde de Gondomar, con 110; la residencia Pontevedra de Vilaboa, con 41; la San Antonio de Beariz, con 22; San Salvador de Guntín, con 22, y DoralResidencias de Mos, con 21, entre otros focos. Los positivos entre empleados se sitúan en 204 (uno más), con 22 en Vila do Conde de Gondomar; 21 en Asilo de Vilalba; 18 en Os Miragres, de Barbadás; 16 en Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume, entre otros contagios. En cuanto a los centros de discapacidad, los positivos cayeron a 25 (4 menos). e.p.