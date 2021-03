Los bebés de la pandemia

ángela precedo

Santiago

Carlota está a punto de cumplir 11 meses. Es una niña risueña y alegre, que sus padres definen como “un terremoto”. Le pones música, da igual del tipo que sea, como si lo único que suena es la melodía de un sonajero de juguete, que ella ya se pone a bailar. Se sostiene en pie solita y ya quiere empezar a andar, así de espabilada está pese a su corta edad y a haber tenido que vivir el año más duro para la humanidad desde hace casi un siglo. La pequeña, con sus grandes ojos marrones, no se entera de mucho, así que vive feliz con sus papis entre juguetes y mimos.

Natalia Precedo, su madre, estaba embarazada de siete meses cuando estalló la pandemia, en el mes de marzo del pasado año y no sabía cómo hacer frente a tanta información en un momento tan delicado para ella. “Lo llevé muy mal, yo estaba negra y no salía de casa ni para tirar la basura, a nada”, recuerda, ya que “ahora sabes que aunque salgas por ahí si te proteges como debes es probable que no lo cojas, pero antes no se sabía nada”.

LAS CITAS MÉDICAS SE ANULARON Y NO TUVO REVISIONES FINALES. A esta preocupación se sumó que “las consultas se anularon y no me pudieron hacer el último seguimiento”. “Cuando estás al final del embarazo, la matrona te hace un control cada semana y hubo que anular todo, y tampoco tuve clases preparto”, explica Naty, que también apunta que “en el hospital solo te llamaban por lo esencial, las ecografías básicas y punto, para el resto nada”. De hecho, tanto cuidado tenían que el propio padre, Álvaro, no pudo ver la última ecografía de su pequeña antes de nacer.

Él estaba trabajando fuera de casa, en el reparto de leche y, aunque no tenía excesivo contacto con los clientes, “cuando venía a casa se duchaba sin acercase antes a mí y dejaba ya la ropa para lavar y todo”, indica Naty, que asegura que “había mucho miedo por parte de los dos”.

Además, la pobre tuvo que pasar la última fase de su embarazo confinada en soledad. “Yo estaba muy mal, pasé la última temporada muy mal, y de hecho no sé si se adelantó el parto por eso, porque estaba fatal de los nervios y llorando, siempre metida en casa, sin poder salir a airearme ni ver a mi madre”. Tanto es así que, aunque recomiendan que en esos últimos momentos la mujer salga a andar para evitar que se le hinchen las piernas, “no podía, porque en un piso, ya me dirás”. Así que, sin contacto con sus padres, “lloraba mucho, si ya lloraba cualquiera viendo las noticias, yo con las hormonas por las nubes, más”.

EL DILEMA DE LLEGAR AL HOSPITAL Y NO SABER CÓMO IBA A SER. A todo esto se sumó que la niña llegó prematura, el 23 de abril. “Rompí aguas un mes antes, por la noche, por lo que, además siendo primeriza, fui para el hospital con mucho miedo”, recuerda Naty, que en aquel momento no sabía si tendría que estar sola, si podría entrar su marido... A su llegada no le hicieron la prueba del coronavirus, ya que no presentaba síntomas y en aquel momento, en Santiago, pese a que había una planta dedicada a pacientes COVID, no estaba la cosa tan mal como ahora. “Me trataron genial”, asegura.

Lo peor fue después de dar a luz. “Carlota ya nació con mascarilla”, asegura la madre, ya que el primer recuerdo de la pequeña será ver a su mamá con la protección facial. “Después me la bajaron para que pudiese verle la cara, porque al tenerla apoyada en el pecho, sino no la veía”, apunta. Después de cinco días de parto y de un cansancio acumulado como nunca, “necesitaba ayuda, y Álvaro nunca había tenido un niño en brazos”. Con todo, “mi madre no podía venir a ayudarme”. Además, “la cafetería estaba abierta, pero para llevar la comida, todo lo demás, fuera, estaba cerrado, y nadie podría desplazarse porque de aquella sí que había un confinamiento estricto, no como el que tenemos ahora”. Eso fue muy duro.

REGALOS A TRAVÉS DE LOS REPARTIDORES. Naty recuerda que a principios del mes de mayo fue cuando comenzaron a levantar restricciones en su ayuntamiento, Valga (Pontevedra), y hubo familiares cercanos que pudieron conocer a la niña. “Mis padres la vieron cuando volvimos del hospital y pasamos por su casa”, afirma la madre, que recuerda que “en los quince días siguientes todo fueron llamadas telefónicas y vídeos”. Además, “el hermano de Álvaro, que es de la provincia de A Coruña, “no pudo verla hasta que la niña tenía ya dos meses y pico, en el mes de junio”.

Los típicos regalos de nacimiento, los bodys y trajecitos para el bebé, casi llegan tarde si tienen que esperar a que levanten las restricciones, así que hubo que buscar alternativas. “Muchos mandaron los regalos a través del repartidor”, se ríe Natalia.

Todo el verano Carlota estuvo en casa. “No la llevamos a ningún lado, ni a un bar, ni a un centro comercial ni a nada”, explica Naty, que por lo menos tuvo la suerte de que “vivimos en una aldea y por aquí puedes pasear por el campo y las pistas”.

Además, teniendo en cuenta que en agosto estaba mejor la situación, pudieron realizar un bautizo medianamente en condiciones. “Preguntamos y nos dijeron que con mascarilla excepto para comer y con separación no había problema, así que nos juntamos unos quince, con gente cercana solo, tíos, abuelos y familiares más allegados”, resalta Naty.