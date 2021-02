Los casos en residencias bajan de la centena después de ocho altas y sólo un nuevo positivo

SANTIAGO. EP. Los casos en residencias de mayores bajan este domingo de la centena tras producirse ocho altas y sólo un nuevo positivo, el de un usuario de la Residencia San José de Arzúa. Se trata de la segunda ocasión en la que el número de casos activos de COVID se sitúa por debajo de la centena desde el verano, un hecho que sólo se produjo en víspera de Navidad, días antes de iniciar el proceso de vacunación que se ha completado en los geriátricos que no presentaban casos.

Con todo, todavía hay 98 usuarios de residencias contagiados de coronavirus, siete menos que en las cifras del sábado, jornada en la que no se notificaron nuevos casos.

Así, el positivo de un residente en la San José de Arzúa se ve compensado por ocho altas: dos en la Blanco Amor de Boborás, otras dos en el Fogar Residencial Xardín Castro Lar de Salceda de Caselas, dos en La Milagrosa de A Coruña, uno en la DomusVi de Carballo y en el Hospital Asilo de Ribadeo.

De este modo, el centro con más usuarios contagiados es la DomusVi Laraxe, que se mantiene con 46, seguida de Mi Casa de Ferrol, que ha descendido a 18 mayores con la enfermedad. Tras estas, están el geriátrico A Milagrosa de A Coruña, con cinco, y la DomusVi Carballo, con cuatro.

Con tres usuarios infectados están O Casón de Moeche y el Fogar Residencial Xardín Castro Lar de Salceda de Caselas. Con dos, la residencia de Carballeda de Valdeorras, DomusVi Larouco, la Quercus de Leiro, la de Viana do Bolo, la Mi Casa de Pazos de Borbén y la Vivenda Comunitaria Urzáiz de Vigo.

Finalmente, hay seis centros con un único anciano infectado: Vivenda Comunitaria de Vimianzo, la San Bartolomeu de Xove, la Vivenda Comunitaria Sampedro da Merca, la de Vilar de Santos, San José de Arzúa y Las Angélicas de Vigo.

TRABAJADORES

Por su parte, los trabajadores con COVID en residencias de mayores se reducen a 52 al no registrar ningún contagio y sí tres altas en las plantillas de la Virxe da Clamadoira de Muíños, la San José de Arzúa y el Hospital Asilo de Ribadeo. Por tanto, entre las residencias con más personal contagiado se encuentran la DomusVi Laraxe, con nueve casos; Quercus de Leiro, con seis; O Casón de Moeche, con cinco; Mi Casa Ferrol, Nosa Señora do Carme de Sarria y Las Angélicas de Vigo, con cuatro cada una; y As Gándaras de Lugo y San José de Arzúa, ambas con tres. A estas se suman otras ocho con dos o un caso cada una.



CENTROS DE DISCAPACIDAD

En cuanto a los centros de atención a la discapacidad (CAPD) de Galicia, los usuarios infectados se sitúan en 17 tras recibir el alta cuatro usuarios de la Pai Menni de Betanzos, que baja a cinco positivos entre sus residentes. A ellos se suman los cuatro casos que tiene la residencia Aspanaes de As Potnes, los siete de la Juan Vidán Torres de Santiago y el único positivo que contabiliza Nuestra Señora de Fátima y Cristo Rey de Crecente.

Los trabajadores de los CAPD con covid bajan también, en su caso a los seis, debido a dos altas en la Pai Menni, que ahora cuenta con dos empleados infectados. Además, hay uno en CAPD A Coruña, uno en CAPD de Sarria, uno en Aspanaes de As Pontes y otro en DomusVi Bóveda.