Los hospitalizados se disparan hasta los 781, cifra similar ya a las de abril

Los 450 alumnos de secundaria y todos los profesores del IES Antón Fraguas, en Fontiñas, tendrán que pasar por el recinto autocovid que tiene Sanidade, donde el hospital Gil Casares, para realizar una prueba PCR. Todo después de que el centro tuviese un incremento rápido de casos, actualmente seis alumnos y un profesor. Fue en ese momento cuando Sanidade se puso en contacto con el coordinador covid del instituto, el primer centro público de Santiago que realiza un cribado masivo, para indicar que los alumnos y los docentes serían citados vía telefónica.

Desde la dirección del instituto se ha determinado que, el día de la realización de la prueba y con la finalidad de facilitar la organización familiar y escolar, los alumnos no vayan a clase. Al día siguiente a la realización de la prueba, al tratarse de un cribado masivo y no de una prueba por contacto estrecho, sí pueden acudir. Ayer, el director insistía en que los 6 positivos no tienen relación entre sí.

En cuanto al profesorado, tras el positivo de 1 docente, este ha reconocido a cuatro contactos estrechos entre el equipo de profesorado. Esos contactos están ya realizando las pruebas PCR, que de momento están arrojando resultado negativo. Entre el alumnado, actualmente hay 55 estudiantes en cuarentena por ser contacto de alguno de los seis positivos -por sentarse alrededor de estos en clase-.

“Tras conocer a información de Sanidade, realizamos un vídeo informativo para as familias que colgamos na web do centro, e tamén fixemos un directo a través de Instagram”, explica Carlos Encisa, el director del instituto. El directo fue seguido en algún momento del vídeo por más de 600 usuarios, con un pico máximo superior a 400. El procedimiento es habitual desde el inicio del curso, cuando Encisa explicó en esta red social el protocolo COVID al alumnado.

Los últimos datos de Sanidade sobre contagios en centros educativos mostraban un incremento en el área sanitaria, donde hay 300 contagios y 9 aulas cerradas. A la cabeza, la Compañía de María, con 13 casos positivos entre el alumnado.