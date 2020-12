Madrid mantendrá los bares y comercios abiertos en Navidad

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que cumplirá con el cierre perimetral de la región durante las Navidades, pero no se plantea "arruinar a los comercios, ni cerrar la hostelería, ni afectar cada vez más a la economía", ni impedir que los ciudadanos entren o salgan de la región para visitar a sus familiares o para trabajar.

El aumento de casos de coronavirus y de la incidencia acumulada ha llevado al Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas a acordar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud endurecer las medidas para Navidad si éstas lo consideran oportuno, aunque por el momento se mantiene el plan aprobado hace dos semanas.

Este plan contempla medidas como retrasar el límite a la movilidad nocturna en Nochebuena y Nochevieja hasta la 1.30 horas; el cierre perimetral de las comunidades en todo el periodo navideño, salvo para desplazamientos de familiares y allegados; y cenas y comidas de no más de 10 personas el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero.

Ayuso ha señalado que las comunidades autónomas van a "cumplir con los perímetros que han establecido durante todo el periodo de las Navidades", pero va a tener que ser el Gobierno el que diga con qué documentación y cómo acreditar lo de conviviente y allegados, ha subrayado.

Además, ha recordado que este viernes la Comunidad de Madrid anunciará nuevas medidas, que según adelantó el miércoles serían restricciones en más zonas básicas de salud, así como campañas de cribados masivos a la vuelta de Navidad en el ámbito universitario y residencias.

"Vamos a seguir aplicando las medidas sensatas y quirúrgicas que hasta la fecha han dado buenos resultados, si bien no estamos conformes, no estamos tranquilos, no estamos confiados", ha asegurado.

Ayuso ha señalado que el Gobierno regional seguirá comprando test de antígenos, en concreto 2 millones, para seguir haciendo cribados masivos y detectando a las personas que están contagiando para que "el resto pueda seguir adelante con una vida más o menos normal" con el fin de "no enfrentar a la economía y la salud y hundirnos todavía más en la pobreza".

"Vamos a seguir con las mismas medidas que nos han traído hasta aquí con buenos resultados, vamos a seguir con la concienciación de los ciudadanos, con la ventilación, con los cierres nocturnos, y trabajando en el mismo sentido", ha recalcado.

Entre las medidas que continúan vigentes en la Comunidad de Madrid -exceptuando dos zonas básicas de salud con restricciones añadidas- están: grupos de 6 personas máximo; de 00:00 a 6:00 toda la actividad cerrada y no se puede salir a la vía pública; todos los comercios cierran a las 22:00 horas, y los bares y restaurantes a las 00:00 horas, aunque a las 23:00 ya no pueden aceptar clientes.

Ayuso ha abogado por ver cómo evoluciona la pandemia y determinar si hay una tercera ola o "esto son ecos del puente de la Constitución" en referencia al repunte de los últimos días.

En su opinión, "el problema que tenemos en España es que a falta de dos reyes, tenemos tres reyes, porque ahora mismo en La Moncloa lo que tenemos como presidente del Gobierno es a una figura que reina, pero no gobierna".

"Cuando hay que hacer buenos anuncios en positivo está en todas las televisiones y cuando hay que tomar decisiones difíciles se esconde y nos deja a las comunidades autónomas", ha comentado.

Además, la presidenta madrileña se ha quejado de que últimamente "no ha habido una sola conferencia de presidentes" ni "información acerca de lo que teníamos que hacer las comunidades autónomas".

"Nuevamente nos vemos hemos visto solas ante la pandemia, en una pandemia histórica y que afecta a todos los países, pero aquí en España nos tenemos que ver entre regiones buscándonos la vida", ha añadido.

MADRID. EFE