Maldición en A Pobra: regresa a nivel máximo de restricciones sin solución de continuidad

A Pobra do Caramiñal, uno de los municipios costeros por excelencia del área de Santiago, tendrá que regresar este viernes al nivel máximo de restricciones, en el que ya estuvo durante nada menos que tres semanas en abril. Hasta la última quincena de marzo, se mantenía libre de contagios, siendo, además, uno de los que mejor había aguantado las embestidas del COVID en toda la comarca del Barbanza en la tercera ola.

Fue un primer contacto detectado el último lunes de marzo el que hizo que los indicadores se disparasen, siendo ya nueve los casos el miércoles 31 y con tendencia, según explicó el propio regidor municipal, Xosé Lois Piñeiro, a seguir subiendo. “Hoxe nove casos activos, coa previsión de que suban, porque houbo contactos e se están a realizar probas a un número importante de xente. A incidencia a 14 días sitúase preto de 100, estamos no tramo entre 50 e 150. Polo de agora non subimos de nivel de restricción, pero case con total seguridade que o faremos. [...] Semella que hai máis de un gromo”, aseguraba por aquel entonces en su página de Facebook.

Así, con tan solo un margen de una semana, fue el 6 de abril cuando el Comité Clínico decretó, finalmente, la entrada de A Pobra en restricciones máximas. “A incidencia a 7 días foi determinante na decisión, lembro que é case igual que a 14, porque a maioría dos casos son da última semana”, decía el alcalde. Y es que, efectivamente, tras un cribado en el que se citó a 4.644 personas de entre 25 y 65 años, de las que acudieron 3.396 (el 73 %), se detectaron ocho positivos. Estos hicieron subir a 33 los casos a catorce días, dejando la incidencia en ese periodo en 355. Además, había tres vecinos que estaban hospitalizados, uno en uci.

Las previsiones de subida continuada del alcalde se cumplieron y, día tras día, el municipio vio aumentar sus casos tanto a catorce como a siete días. El 7 de abril ya eran 36 los contagiados a catorce (IA de 376) y 29 a siete (312). “Ese dato determinou a nosa entrada en nivel máximo”, sentenciaba el regidor.

El 8 de abril ya eran 39 los contagiados a catorce días (IA de 419) y, además, había que lamentar el fallecimiento de una vecina de la localidad. El 9 de abril subían a 41 los positivos (440 de IA). Y, el día 10, la peor noticia: “Estamos no peor momento da pandemia no noso concello, hoxe superamos o número máximo de casos acadado no mes de xaneiro”, esto es, 49 en catorce días (IA de 526) y 27 a siete (290).

En este sentido, es importante puntualizar que A Pobra, con 9.309 vecinos –datos a 1 de enero de 2021–, supera los 500 de incidencia a catorce días si sube de 47 contagios.

Fue el 14 de abril cuando arrancó la mejoría, y el 15 se dio la primera bajada en el número de casos: de 54 a catorce se pasó a 51 (IA de 548), y de 25 a 22 a siete (236). Tres jornadas después, el 18, se abría la puerta a poder bajar a nivel alto (43 casos a catorce e IA de 462 y 19 a siete e IA de 204). Y el 20 fue el primer día sin detectar nuevos casos. Con todo, esa semana el Comité Clínico decidió mantener el nivel máximo de restricciones por precaución.

Sería poco más tarde, el 27, cuando por fin pasaría a alto, recuperando la movilidad y la hostelería. En aquel momento los contagiados a dos semanas eran 20 (214 de IA) y se quedaban en tres a una (entre 25 y 75). Poco después, el 30, se anunciaba el paso a nivel medio, pues los infectados seguían bajando: 13 a 14 días (IA de 139) y 3 a siete (entre 25 y 75).

Solo una semana bastó para que la mejora fuese suficiente como para descender al riesgo medio-bajo: siete casos a dos semanas (IA entre 50 y 150) y dos a una (entre 10 y 25). Sin embargo, la apertura no sentó bien al municipio y el 10 de mayo el alcalde anunciaba en su Facebook: “Hoxe non temos boas novas”, pues los contagios habían vuelto a subir: 6 a catorce días (64) y tres a siete (32).

Efectivamente, desde ese momento, las cosas fueron de mal en peor, llegando al nivel alto ya el 20 de mayo, es decir, la semana pasada, tras la realización de un nuevo cribado.

Los casos estaban en 28 a 14 días (IA de 300) y en 23 a siete (246). Esta pésima evolución llevó al Comité a adoptar este martes la decisión de volver a perimetrar la zona, que en estos momentos alberga a 44 vecinos contagiados a dos semanas (472 de IA) y a 29 a una (319). “É moi elevado este valor”, destacaba Xosé Lois Piñeiro, que reflexionaba en que, multiplicado por dos, excedía 622.