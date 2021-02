Martínez Costas asegura que todavía hay “pocos datos” sobre AstraZeneca

Santiago. Mucho se ha debatido desde el reciente inicio de la inmunización con la vacuna de AstraZeneca en nuestra comunidad sobre su eficacia, la franja de edad adecuada para su administración y su validez contra la cepa sudafricana.

“De momento hay pocos datos y por eso no se sabe si va a funcionar bien en mayores de 65 años o no, y lo mismo para la variante sudafricana, que hace disminuir la eficacia de todas las vacunas, no solo de la de AstraZeneca”, explica el investigador de la USC, José Manuel Martínez Costas.

De hecho, puntualiza que “en África solo la han retirado preventivamente, porque los resultados que estaban empezando a aparecer en los estudios le daban una eficacia muy reducida; con todo, aún resultan insuficientes para dar lugar a una conclusión definitiva, por lo que no está descartado que vuelvan a readmitirla”. “Todavía es prematuro hacer una afirmación al 100%”, asevera.

El investigador asegura que, pese a que esta vacuna es muy similar a la Sputnik, porque “ambas son de adenovirus”, la rusa tiene “una estrategia mejor, aunque eso es relativo y aún hay que demostrarlo”. En concreto, su estrategia “es usar dos coronavirus diferentes, uno para la dosis inicial y otro para la de recuerdo”. En opinión de Martínez Costas “tiene mucho sentido” hacerlo así.

De hecho, el investigador recuerda que, cuando AstraZeneca se equivocó en la administración de la dosis inicial, poniendo una dosis más pequeña a algunas personas, “en los que recibieron menor cantidad llegaba al 90% de efectividad”. Lo que podría deberse a que “la primera dosis puede generar un exceso de respuesta inmune contra el propio virus, entonces, al poner la segunda dosis, el sistema inmune se carga al virus que se usa como vacuna y no lo deja actuar como tal”.

Los científicos que desarrollaron la Sputnik “ya preveían esto”, explica Martínez Costas, que añade que “lo que hicieron fue utilizar dos adenovirus diferentes: poner la primera dosis con uno y la segunda con otro diferente”.

Asimismo, el experto de la USC recuerda que las vacunas que se están usando actualmente solo llevan “una proteína, con muchos determinantes antigénicos” y pueden adaptarse a variantes. Á.P.