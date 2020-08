Más de una decena de residencias vuelven a vetar las visitas familiares

Las residencias de mayores y dependientes del área de A Coruña se encuentran cerradas a las visitas de familiares desde que la situación epidemiológica de la zona comenzó a ser preocupante. Pero en los últimos días un reguero de centros de otras comarcas gallegas anunciaron a sus usuarios que también prohibían la entrada de gente de fuera, aduciendo en la mayoría de los caos la prevención.

Desde REDE, la Federación Gallega de Usuarios y Familiares de Residencias de Mayores y Dependientes, se quejan por estas decisiones, al no entender los criterios utilizados para ello. Su presidente, Paulino Campos, explica a este diario que ya son más de diez los centros cerrados y que, excepto los de la comarca de A Coruña, por decisión de la Xunta, en el resto de lugares la situación epidemiológica del área sanitaria o del concello donde están ubicados no indica su cierre.

Este es el caso, al menos, de las residencias del área sanitaria de Ourense O Toural (Cualedro), Centro de Día O Toural (Cualedro), Residencia Chandrexa da Queixa, San Antonio (Beariz), Fundación San Rosendo, Residencia Ansuíña (Baños de Molgas), Residencia Alvetus (Avión), Centro de Día Alvetus (Avión), Vivienda Comunitaria Alvetus (Avión).

En el área sanitaria de Pontevedra, la Divina Pastora (Vilagarcía de Arousa), Residencia Nuestra Señora de la Asunción (Caldas de Reis), Hermanitas de los Ancianos Desamparados; Residencia de Silleda, Centro de Día de Silleda (Silleda).

En la de Vigo también cerraron la Residencia San Pedro (Crecente), Residencia Sanitas (Vigo), Domus Vi Barreiro, y los centros residenciales de Gondomar. Y en el área de Santiago, al menos la Domus Vi de San Lázaro, en Santiago, se cerró a visitas.

Desde Rede aseguran que los cierres de las Domus VI de Barreiro y San Lázaro ya están en conocimiento de la Xunta. La federación presentó el viernes las “denuncias correspondientes” en las instancias de la Consellería de Política Social y en su órgano de inspección y, aseguran que en los próximos días hará lo mismo con muchos de los restantes centros que vetaron las visitas. Alegan que estas decisiones “violan la normativa vigente” contemplada en el Plan de Reactivación no Ámbito Sociosanitario en Relación coa Infección polo Virus SARS-CoV-2, promulgado el 16 de mayo por la Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria del Sergas.

Para REDE “no se dan las razones objetivas para el cierre o la restricción de visitas. Ni hay casos positivos en ellas ni se supera la cota epidemiológica en las poblaciones respectivas (4 contagios nuevos diarios por cada 100.000 habitantes)”. Además, indican que la normativa habla de tomar en cuenta los nuevos infectados en la localidad donde radique el centro, no en el área sanitaria, pero aún así, la mayoría de ellos no entraría en ese rango.

Así mismo, explican que muchos centros no siguieron las etapas para su reapertura tras el confinamiento inicial, estipuladas en el citado Plan del Sergas. Este indicaba fases de 15 días cada una en las que se pasaba de una visita a la semana a dos en el mismo periodo de tiempo para, finalmente, tenerlas diarias.

El problema, explica Campos, es que para cambiar de etapa la residencias debía enviar una evaluación a la Xunta y esta dar su visto bueno y los centros no lo hicieron, con lo que se quedaron en etapas anteriores más tiempo del necesario. De hecho, en muchos continúan en la etapa 2, cuando ya deberían estar en la normalidad.

En REDE indican que esta situación “vulnera nuestros derechos”. “La Xunta no tiene la vigilancia correcta”, y los centros, asegura Campos, “no lo hacen porque no tienen personal suficiente y porque tienen miedo. Pero el miedo no puede vulnerar derechos. Nosotros somos los primeros que queremos que estén seguros, pero las medidas de higiene y seguridad para entrar son suficientes”, rematan.