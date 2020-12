Medio centenar de denunciados por saltarse las normas antiCOVID

Santiago. Un total de 324 personas fueron identificadas y 50 denuncias tramitadas en 121 inspecciones llevadas a cabo durante el pasado fin de semana por agentes de la Policía Autonómica en el conjunto de la comunidad gallega para velar por el cumplimiento de las medidas frente a la covid-19. La Xunta explica en sendas notas de prensa que un total de 73 personas fueron identificadas en 26 dispositivos en Ourense y que en la provincia de A Coruña fueron 23 dispositivos, en los que se realizaron 53 inspecciones en 11 ayuntamientos. En ellos fueron identificadas 26 personas y tramitadas 22 actas de infracción.

Un incumplimeinto de las normas ocurrió el sábado en Culleredo (A Coruña), donde la Guardia Civil disolvió a las 18.00 horas, un botellón en el que participaban varios jóvenes, de entre 15 y 18 años, que no utilizaban mascarilla y que intentaron huir. Sin embargo, lograron localizarlos e identificarlos en las inmediaciones. El botellón se celebraba en el paseo fluvial del río Mero y alguno de los participantes “tenía síntoma de embriaguez”. Al percatarse de la presencia de la patrulla, trataron de huir del lugar, pero fueron localizados e identificados en las inmediaciones. Seguidamente, la Guardia Civil se puso en contacto con sus padres para comunicarles lo ocurrido e informarles de que serían propuestos para sanción por saltarse la prohibición de reunión de personas no convivientes, además de no hacer uso de la mascarilla obligatoria. ecg