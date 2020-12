Menos restricións en Lugo e Pontevedra, aínda que seguen pechadas igual que A Coruña, Ferrol e Vigo

SANTIAGO, EP. Os niveis de restrición intermedios deseñados polo comité clínico para o seguimento da pandemia permitiron que, sen que se reabra a mobilidade, se alivien as medidas para o sector da hostalaría nas cidades de Lugo e Pontevedra, con diferente intensidade. Salvo Santiago de Compostela (86,4) e Ourense (96), ambas as cunha incidencia por baixo de 100 por 100.000 habitantes, o resto das principais urbes de Galicia evolucionan favorablemente pero non cruzaron ese limiar que, entre outros parámetros, significan o levantamento do peche perimetral e, por tanto, o fin das limitacións para moverse.

Así, Lugo, Pontevedra, A Coruña, Ferrol e Vigo, coas súas respectivas améndoas --salvo a cidade das Murallas que segue en solitario-- permanecerán nos próximos días pechadas a desprazamentos, pero coa hostalaría aberta en distintos horarios.

O subcomité clínico reunido este venres, pola súa banda, levantou as restricións máximas en sete concellos que, a partir da medianoite do venres ao sábado, pasarán a atoparse en nivel 'básico', isto é, no punto de restricións comúns para toda Galicia: hostalaría ao 50 por cento en interiores e ao 75 por cento en terrazas e grupos de até seis acodes non convivientes.

Concretamente, trátase de Silleda; Ribadavia; A Laracha, Cabana de Bergantiños e Malpica de Bergantiños, que se saen do perímetro que mantiñan con Carballo-Coristanco-Ponteceso; Vilanova de Arousa, que deixa o perímetro con Vilagarcía; e Xinzo.

COMO QUEDAN AS CIDADES?

As novidades danse en Lugo e en Pontevedra. A cidade das Murallas, que estaba en nivel alto de restricións, verá agora aumentada a capacidade de reunión e a hostalaría: 40% en interiores e 50% en terraza até as 23,00 horas e grupos de seis.

Pontevedra e o seu perímetro con Marín-Poio, pasa do nivel máximo de restricións (en que só se podían abrir parcialmente as terrazas) a un nivel medio alto. Isto significa que os grupos permanecerán como máximo de catro acodes e o límite horario segue sendo até 17,00 horas, pero cun 30 por cento de aforamento interior e un 50 por cento exterior.

A Coruña, coa súa améndoa conformada por Arteixo-Cambre-Culleredo, segue invariable, cun nivel de restricións medio (hostalaría ao 40 por cento en interior, 50 por cento exterior, até as 23,00 horas e agrupacións máximas de seis acodes).

Mentres, as outras dúas cidades, que tamén manteñen as medidas definidas a semana pasada, varían só nos seus propios perímetros. Isto é: Ferrol e Narón fusiónanse nun perímetro e terán un nivel de restricións medio-alto, do mesmo xeito que os núcleos de Pontevedra e Vigo (hostalaría até as 17,00 horas, aforamento interior do 30% e terrazas ao 50%, grupos de catro acodes).

E Vigo, antes perimetrado con Mos-Nigrán-Gondomar, suma ao seu núcleo o concello do Porriño, que antes estaba en nivel máximo e agora a súa suma a este grupo de municipios do sur da provincia pontevedresa con nivel medio-alto de restricións (hostalaría até as 17,00 horas, aforamento interior do 30%, terrazas ao 50%, grupos de catro acodes).

En definitiva, dúas cidades --Santiago e Ourense-- están en nivel básico de restricións e teñen liberdade de movemento; outras dúas --A Coruña e a súa améndoa e Lugo-- teñen un nivel medio de medidas e seguen pechadas; e outro tres --Pontevedra e o seu perímetro, Vigo e o seu perímetro e Ferrol e o seu perímetro-- teñen nivel medio alto de restricións e están pechadas.

OUTRAS DECISIÓNS

Pola contra, Sanidade pide agora un "esforzo adicional" aos veciños dos concellos de Sarreaus (onde se fixo un cribado a toda a poboación e agora rexistra a incidencia máis alta de toda Galicia, que se dispara a uns 3.600 por 100.000 habitantes, tendo en conta que apenas ten unha poboación de máis de 1.000 habitantes) e A Rúa, que pasan a nivel de restricións medio-alto.

Mentres, Camariñas e Zas, que se incorporan á améndoa e as restricións de nivel medio alto de Vimianzo; e Tomiño e O Rosal, que tamén pasan a restricións de nivel medio-alto e súmanse á améndoa da Guarda, que entrou en restricións a semana pasada.

Finalmente, o conselleiro explicou que se mantén unha especial vixilancia sobre os concellos de Abegondo, Neda, Ordes, O Barco, Verín, Rodeiro, Bueu, Baiona, Santa Comba, A Baña, Negreira, Mazaricos, Rianxo, Ribeira e A Pobra do Caramiñal, xunto con Boiro e Vilagarcía, onde están decretadas restricións desde a semana pasada.

A evolución de Galicia segue unha tendencia descendente cunha baixada do 37 por cento na incidencia do últimos sete días e dun 36 por cento a 14 días, de forma que se atopa nun índice de 76,75 e 167,88, respectivamente, como así informou a directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán. Pola súa banda, o xerente do Sergas, Julio Flores Arias, constatou unha melloría no número de persoas atendidas en urxencias e mantense similar o nivel de ocupación de camas.