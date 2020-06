“Mi marido se va apagando desde que no puede ir al centro de día”

“Estoy desesperada”, asegura Carmen Moure, una compostelana de 73 años que lleva dos décadas cuidando de su marido, Luis Villar, de 76, que sufrió varios ictus, además de arrastrar problemas renales y de tipo pulmonar. Esta vecina de Vista Alegre se dirigió a este diario para denunciar que hasta el próximo mes de septiembre no abren los centros de día. “Me temo que no aguantará tanto tiempo. Veo que se va apagando como una vela desde que no puede ir al centro Más Vivir, de Bertamiráns”, confiesa.

Al igual que Carmen son muchas las familias y usuarios de centros de día que han mostrado su desacuerdo con la decisión de la Xunta de no abrir estas instalaciones hasta el 1 de septiembre.

Desde la plataforma gallega, a la que pertenecen setenta centros en la comunidad, se califica de “sin sentido” la decisión adoptada por el Ejecutivo autonómico y demanda que reconsidere la apertura.

Al igual que las guarderías, que tampoco abrirán hasta que comience el próximo curso, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, justificó la demora al no poderse garantizar que se cumpla la distancia social en estos centros.

En un comunicado público, la plataforma considera que los servicios y atención psicosocial que prestan los centros de día no pueden ser suplidos por asistencia a domicilio o un importe económico en forma de bonos de 500 euros.

En el caso de Carmen Moure, esta compostelana ha tenido que contratar a una persona para que la ayude con su marido en casa. “Pero no es ese el problema”, dice. “Hasta hace un año y medio me fui ocupando de mi marido, que entiende todo lo que se le dice, habla, aunque con dificultades, y se desplaza en una silla de ruedas con motor”.

Sin embargo, asegura que “desde que empezó a ir al centro, con el que estoy encantada, Luis era capaz de estar andando un rato, ayudado por una trabajadora. Comía de maravilla, hacía sus ejercicios para no perder movilidad...”.

Ahora, desde que comenzó el estado de emergencia sanitaria, relata que a su marido le está costando comer, que no tiene ánimos para nada y que la movilidad se ha reducido “de una forma drástica”.

Aunque Luis iba al centro de día de 9.30 a 17.30 horas, “llegaba animado, siempre contento y con ganas de seguir adelante y de esforzarse. Ahora, poco a poco, esas ganas cada vez son menos. Hoy, por ejemplo, me costó muchísimo que acabase lo que había en el plato, y aunque tengo un aparato para que mueva las piernas mientras está sentado en el sofá, si no estoy encima, enseguida lo deja”.

Así, esta vecina de Santiago resume que la ayuda en casa “no suple el cuidado en el centro de día. Es imposible que esté tan bien atendido en todos los sentidos”, asevera.

Es tanta la preocupación de Carmen que ha tenido que medicarse. “Estoy muy nerviosa. Luis lo es todo, y no soporto ver cómo se está deteriorando. Son muchos meses hasta septiembre...”. “Tengo ganas de escribir una carta a Feijóo para que sepa cómo vivimos las familias esta situación”, dice, mientras explica que en el centro de día al que va su marido “los espacios son grandes, por lo que no habría ningún problema para la distancia social, y son solo 17 usuarios”.