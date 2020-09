Multa de 10.000 libras en los confinamientos rotos

REINO UNIDO. El Gobierno británico prevé imponer multas de hasta 10.000 libras (algo más de 10.900 euros) a las personas que hayan dado positivo por covid-19 o se sospeche que podrían estar contagiadas y no cumplan con el confinamiento obligatorio de dos semanas, una orden dictada en el marco de los esfuerzos para frenar la segunda ola de la pandemia, que entrará en vigor el próximo día 28.

Así, a partir de ese día, cualquier persona que dé positivo o que sea contactada por el sistema de test y rastreo y se le indique que podría tener el virus y debe aislarse y no cumpla con el confinamiento podrá ser multada. En principio, las multas serán de 1.000 libras, pero en caso de reincidencia y las infracciones más graves se podría llegar a las 10.000. Además, podría multarse también a personas que impidan que otras hagan la cuarentena, como por ejemplo los jefes que amenacen a quienes se aíslen, y está prevista una ayuda de 500 libras a quienes tengan que confinarse y pierdan su fuente ingresos al no poder trabajar desde casa. La ayuda no estará disponible hasta el 12 de octubre, pero el Gobierno ha prometido pagos con retroactividad, según cita Sky News. E.P.