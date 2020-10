“No es lo mismo clases por internet que presenciales”

El cierre de las clases A y B de 4º de ESO en el IES A Pinguela de Monforte como consecuencia de un par de positivos por covid-19, detectados el pasado lunes, día 19, mantiene desde entonces a 36 escolares en cuarentena en sus domicilios, durante 10 días siguiendo los protocolos sanitarios. Esta circunstancia no supone unas vacaciones para los chicos y ahora, al igual que ya ocurrió con el confinamiento generalizado entre el 15 de marzo y el 20 de junio por el estado de alarma, estos alumnos vuelven al colegio virtual .

El director del centro, Enrique Sampil, señala que los chicos que están cumpiendo el aislamento en casa no pierden el ritmo del curso, ya que éste se mantiene “mediante clases telemáticas que les imparten sus profesores”. Subraya que todos ellos disponen de equipo informático y conexión a la red y la cuarentena no conlleva “una especie de vacaciones, en contra de lo que se pueda pensar”. Se mantiene la docencia virtual para estos escolares, para que no se queden descolgados del resto de alumnos que acuden al centro de manera presencial, con normalidad.

Ramón Losada, padre de una alumna de este centro confinada como medida preventiva en su casa de Pantón, ratifica que su hija Clara, pese a estar encerrada en su habitación, no está perdiendo el tiempo ya que, a diario, “tiene clases a través de Internet”. De todas formas, reconoce que su hija prefiere “las clases presenciales” a las telemáticas.

VIVIDO CON MIEDO. Ramón, pese a valorar como positivo el asunto de las clases por Internet para que su hija no pierda el ritmo del curso escolar por los diez días de cuarentena, reconoció estar más preocupado por un posible contagio de su hija a consecuencia del brote surgido en el IES A Pinguela, máxime cuando una de las alumnas que dio postivo en el PCR es amiga íntima de Clara, según explicó.

Ramón Losada contó que, de entrada, una situación como esta “se vive con miedo”. En su caso, además de la incertidumbre que vivió hasta que conocieron el resultado del PCR de su hija, se suma que en su familia viven personas mayores con dolencias crónicas y su mujer que sufre de esclerosis múltiple, todos ellos de riesgo. Y esa circunstancia, según indicó Losada, “siempre te hace pensar en lo peor”.

“Una vez que supimos que el PCR que le hicieron a Clara fue negativo, ya nos quedamos más tranquilos”, relata Ramón. Precisa que el protocolo sanitario funcionó bien y rápido. “El lunes 19, cuando se supo de las dos chicas infectadas, ya nos citaron a todos los padres de las dos clases de 4º de ESO para hacer los PCR a todos los chicos en el Hospital de Monforte, y al día siguiente ya tuvimos el resultado”, cuenta.

También alude a que desde la dirección del centro docente les informaron en todo momento de la situación que se produjo y de las medidas a tomar de acuerdo con el protocolo sanitario para estos casos. “Además nos comunicaron que durante la cuarentena se impartirían clases telemáticas a los alumnos, par que no perdieran esos días”, subraya.

En cuanto a su hija Clara, que desde el primer momento no tuvo ningún síntoma, relata que su “gran miedo y preocupación era un posible contagio a su madre y abuelos”. Agrega que, de entrada, vivió una especie de “psicósis de la temperatura, ya que se la tomaba 5 o 6 veces al día y se preguntaba si sería un falso negativo”. Ramón reconoce que esa preocupación es normal por la ansiedad que genera esta situación y “a día de hoy ya está más relajada, deseando volver a clase el jueves, si los PCR que les harán mañana miércoles salen negativos”, concluye.

NERVIOS E INCERTIDUMBRE. El

brote detectado en la clase de 4º de ESO-A en el IES A Pinguela de Monforte el pasado lunes día 19, el primero que registra este centro, disparó las alarmas y el peligro del contagio, latente entre profesores y alumnos, desataba miedo y nervios.

¿Cómo se vivió esa situación en el centro educativo de la capital de Lemos? El director, Enrique Sampil, explicó que, en principio, “con muchos nervios e incertidumbre, ya que desconoces el alcance del problema y no es lo mismo tener un par de casos que una decena”. “Por suerte se detectó y atajó rápido y no se extendió más allá de los dos positivos registrados”, añade.

Sampil comentaba ayer que la situación, en principio, “parece estar controlada y, tras el susto inicial, el jueves esperamos que los alumnos puedan volver a clase, en función de lo que nos diga Sanidad y el resultado de los nuevos PCR que les harán el miércoles a los chicos”. Subraya que la situación provocada por el virus “no es fácil de afrontar ya que, de entrada, no sabes como responder y a que atenerte”.

Pese a todo, comenta que se actuó con prudencia y “buscando siempre que los contagios no se extendiesen, de ahí que cerrásemos las dos clases pese a que los positivos eran de la A, pero ese grupo comparte asignaturas con el B, siguiendo siempre los protocolos de Sanidad”.

Para el director del IES A Pinguela, en los centros educativos, “tendremos que aprender a normalizar la reacción ante estos casos de contagio de alumnos”. En cuanto a la reacción de los padres al ser informados de la situación, relató que la respuesta fue “muy buena y responsable”. “Es evidente –agrega– que la gente está concienciada con el virus y siguió todas las indicaciones y explicaciones que les dimos desde el centro de acuerdo con los protocolos sanitarios establecidos para estos casos”.