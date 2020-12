“No Nadal hai que tentar equilibrar a actividade socioeconómica coa seguridade sanitaria”

Na procura dunha situación de equilibrio entre a vida social e a seguridade sanitaria, o Concello de Burela afronta este Nadal con optimismo. Cunha incidencia da covid-19 moi baixa, o alcalde Alfredo Llano e o seu equipo de goberno están a buscar agora liñas de acción para protexer e axudar aos seus veciños e aos sectores máis afectados pola crise sanitaria.

Como está a situación sanitaria en Burela neste momento?

Estamos nun momento optimista, porque non houbo crecemento de contaxios. Si houbo rebrotes en xullo e novembro, pero agora estamos nunha situación boa e agardamos que se manteña. Contamos con catro persoas no Hospital, que van ser dadas de alta en pouco tempo, e once contaxiados, pero que tamén están a piques de coller a alta. Agardamos que poidamos seguir así, porque sería bo.

Como lles está a afectar a covid-19?

Na Mariña tivemos un peche perimetral en xullo, ademais do primeiro brote de marzo, con moita incidencia sobre todo no noso concello. Nese momento manifestouse a corresponsabilidade do pobo lucense. Todo o mundo estivo aportando o máximo posible para eliminar inmediatamente os contaxios, cunha labor e cunha coordinación espectacular, e o resultado foi extraordinario. Chegamos a ter 200 afectados de forma simultánea e logramos romper a cadea de contaxios, saíndo moi ben e con datos positivos xa en agosto e setembro, onde practicamente non houbo nada, podendo recuperar a actividade socioeconómica.

Como afrontan agora o Nadal?

Como medida de concienciación, puxemos en Burela dúas pancartas enormes onde se lembra a responsabilidade. Hai que ser moi conscientes do que se xoga un nestes temas. Dende o concello sempre tivemos a idea de que existe unha colaboración por parte dos nosos cidadáns, pero tamén o recordamos continuamente para que se tomen boas medidas. De cara ao Nadal, hai que tentar equilibrar a actividade socioeconómica coa seguridade sanitaria, e se podemos chegar a ese equilibrio, facer vida social, porque hai que facela con coñecemento dos protocolos, e socioeconómica, ao mesmo tempo que seguimos pendentes da seguridade sanitaria. Estamos intentando establecer ese equilibrio e se dá resultado, poderemos pasar un Nadal bo.

Nota unha preocupación elevada na poboación?

Penso que é algo de todo o territorio, pero aquí na zona da Mariña hai moita preocupación e iso maniféstase diariamente na presión social, estando pendentes de todo. Hai que procurar ser optimistas e dende o concello intentamos facilítalo o posible con actividades culturais e lúdicas, con axudas ao comercio e con todo o que se poida para motivar que a xente se sinta esperanzada e con gañas de ser optimistas, para que se manteña un bo nivel de convivencia.

Teñen en marcha algunha axuda para os colectivos máis afectados?

Estivemos atendendo ás necesidades das persoas máis vulnerables con voluntarios, un sistema que mantemos e co que chegamos a eses colectivos. Ademais, levamos a cabo unha liña de axudas aos autónomos e ao comercio local, de 125.000 euros. E agora estamos en conversas coa hostalería, un dos sectores máis afectados, para tentar favorecer a súa acción con algunha axuda.

Do mesmo xeito, para o ano que ven estamos estudando proxectos para ter algo gardado para cuestións nas que podan facer falla. Temos que estar preparados para posibles situacións de emerxencia, dentro das posibilidades que ten o concello, xa que as súas competencias son limitadas.

Cales cre que son as claves para unha correcta toma de decisións das Administracións?

Hai que amosar capacidade, ter vista para controlar o que acontece e penso que debería estar todo coordinado por todas as administracións, cun mando único para tomar decisións con certeza e explicándoas perfectamente, para que non haxa problemas con medidas distintas dependendo do lugar. É fundamental que haxa un criterio consensuado para tomar medidas con decisión e que a poboación non note dúbidas.