“Nos estamos inmunizando ante el dolor y eso no es bueno”

Santiago. “Nos estamos inmunizando ante el dolor, consecuencia de esta inesperada pandemia, como un mecanismo de defensa psicológico de la raza humana y eso no es bueno”. Son palabras del doctor Jesús Fraiz, reconocido médico psiquiatra, quien apunta que “da la sensación de que ahora ya nos hemos acostumbrado a escuchar las dramáticas cifras de fallecidos provocadas a diario por el virus, lo que no es un buen indicador”. Así, recuerda que “desde la Guerra Civil española y las dos guerras mundiales no habíamos sufrido en el mundo cifras tan escalofriantes de fallecidos en un período tan corto de tiempo”.

En este sentido, el doctor Fraiz indica que , “desgraciadamente, nuestro cerebro se está acostumbrando a estos dramáticos registros diarios de víctimas, que en la tercera ola son más escalofriantes, pero ya no provoca el pánico ni angustia del principio”.

Comenta que “al comienzo de esta crisis sanitaria veíamos la ejemplar solidaridad de todos los sectores, aportando su granito de arena: industria del campo, comunidades de vecinos, voluntarios, conciertos virtuales, ayudas económicas de las grandes empresas... Y con los enfermos, familiares y profesionales sanitarios; pero mi pregunta es: ¿dónde están ahora todas esas manifestaciones de confraternidad y apoyo? ¿Donde están los aplausos diarios ?”

Sostiene que “la indiferencia y el mirar para el otro lado no va a solucionar esta crisis. Ese es un mal precedente y actitud que todos conocemos. Las secuelas de esta pandemia, pronto por desgracia se verán. Sabemos que son traumas difíciles de superar, pero esta actitud tiene un precio alto en la sociedad, como son las secuelas psicológicas, aparte de las físicas y económicas. Nos hacemos más egoístas e individualistas ante el dolor ajeno”. ARTURO REBOYRAS