Novo golpe á hostalaría: “Caíanseme as bágoas ao coñecer esta decisión”

“Non queda máis remedio que pechar. Con esa terraza que tes ti no podes facer nada co que chove. É unha merda pero é o que hai”. Entrar onte en calquera establecemento hosteleiro de Santiago ou escoitar algunha conversa a pé de rúa tiña como protagonista un tema común: as novas restricións que, dende esta medianoite, se aplican nos locais da capital galega: prohibido o consumo no interior dos locais e coas terrazas ao 50% de capacidade. Moitos dos propietarios e traballadores veno como o golpe definitivo despois de sucesivas restricións de aforo e horarios que viven dende que comezou a pandemia sanitaria.

Un parágrafo marcou o luns pola noite o futuro próximo da maior parte de establecementos da cidade: os bares e cafeterías da capital de Galicia e da localidade de Milladoiro, tamén verán restrinxido o seus servizos no interior dos locais, quedando limitada a súa actividade ao 50% do número de mesas das súas terrazas. E ata aí. Os responsables dos bares consultados por este xornal repetían unha e outra vez a mesma palabra: confusión. “E eu que fago que tamén dou comidas? Non sei se podo ofrecelas para levar a domicilio”, dicía Marina Mangas, do café-bar Caraveliños da rúa do Home Santo. “A realidade hoxe é que non sei que podo facer mañá. Así que supoño que farei como no confinamento: atender os pedidos para levar que recollen dende fóra”, explicaba.

Ela, igual que o resto, tivo coñecemento das novas restricións cando estaba recollendo a faena do día no seu negocio. “Caíanseme as bágoas ao coñecer esta decisión onte pola noite. E pola mañá igual. Pero despois dixen, bueno, hai que tirar para adiante”, lamenta. Xusto no mesmo día no que a Xunta de Galicia publicaba as decisións para intentar frear o aumento de contaxios da covid-19, a Marina tocoulle aboar 800 euros entre uns impostos e outros. Os gastos fixos que se manteñen e os escasos ingresos pintan un horizonte complicado. Moitos bares enviaron empregados ao ERTE, ou directamente prescindiron deles de forma definitiva, polo que saen adiante co esforzo dos propietarios. “Antes tiña a dúas persoas pero dende maio estou soa. Empezo pola mañá e cando remato son as dez da noite. O corpo non me dá para máis”, conclúe esta hostaleira. O mesmo horario era o que describía fai uns días o propietario do bar Cabalo Branco, en pleno casco histórico, que recollía a súa terraza pasadas ás 22.00 h tras levar traballando dende primeira hora da mañá: “Non podo aguantar ata a 01.00 h”.

Merlego, Herma, La Flor, Bicoca, Metate... Son só algúns dos que onte dicían con tristeza que hoxe cerrarían as súas portas. Moitos teñen terraza pero as inclemencias do tempo de Compostela e as restricións de aforo no exterior, sumado a limitación das reunións entre non convivintes, fan difícil manter as terrazas operativas mentres duren as restricións nos interiores. “Xa vén pouca xente dende agosto. Ese mes e en setembro traballamos ao 40 % de ingresos, o que nos dá para cubrir gastos e pouco máis”, explica Mabel Oroña, do café-bar Oroña. O primeiro que fixo ela a primeira hora de onte foi chamar á súa xestoría para que lle aclarasen se podía abrir para dar comidas ante a confusión do que pasaría cos restaurantes. A resposta foi que esperase a ler o DOG por si lles ofrecían máis detalles. “En principio non vou abrir. Porque isto é trabajar para el inglés”, engadía. Á pregunta de canto tempo poden sobrevivir cerrados os negocios, considera que é algo que depende dos aforros que teña cada propietario.

Dá a casualidade de que o Oroña non está lonxe das oficinas principais da Xunta en Compostela. “Non podo entender que na Xunta estean 25 nunha mesma dependencia todos xuntas pero que despois non poidan vir tomar o café”, reflexionaba Mabel. Ela non ve o sentido a que se vincule á hostalaría co aumento de contaxios: “É algo alleo”. A súa indignación é compartida polos propietarios da cervexaría Merlego. “Non é normal que nos pechen, porque isto é un peche total. Se tes terraza como vas abrir coa choiva e en inverno”, expresaba Miguel Varela dende a barra. Para el resulta pouco comprensible que en superficies comerciais como os grandes almacéns se xunten grandes cantidades de persoas e que os locais teñan que pasar por este trance. O Merlego, pese a non ser restaurante, tamén ten comida para levar e ofrece menús.

Unha das estampas máis típicas do casco histórico é a das terrazas cheas de xente na Praza 8 de Marzo ou en Casas Reais. A imaxe hoxe é moi diferente. “Non imos abrir. Mira a terraza que temos. É imposible. A xente non se vai sentar nunha terraza cando está chovendo”, manifestaba o dono de La Flor. El, igual que outros propietarios, apuntan na mesma dirección: “É un peche indirecto porque con estas normas é imposible poder seguir abertos”. Moi preto está o Bicoca e, detrás da súa barra, a presidenta da Asociación de Bares, Pubs e Discotecas de Compostela, Lucía Vázquez: “Imos pechar todos, cantos sitios con terraza cuberta hai na cidade? Pouquísimos”. Ela, en representación do sector, liderou fai dúas semanas a manifestación en coche de protesta, centrada especialmente na situación que vive o ocio nocturno. “Os locais do ocio nocturno que apostaron polas terrazas e pola actividade diurna, agora que?”, recorda Lucía.

Estas novas medidas que se aplican á cidade de Santiago para o sector da hostalaría súmanse as restricións para os encontros entre persoas non convivintes, que quedan totalmente limitados. “O de non poder reunirse persoas non convivintes paréceme algo inaudito”, comentaban onte algúns veciños. Moitos ven moi difícil que se poidan controlar esas reunións entre amigos ou núcleos familiares distintos, e poñen de exemplo o “escaso control” do que teñen coñecemento da cidade de Ourense, onde levan semanas coas mesmas medidas. As disposicións, aplicadas de igual maneira á localidade de Milladoiro, responden ao aumento no número de contaxios rexistrados nas últimas semanas.