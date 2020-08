Novo récord diario de positivos con 285 tras catro días de descenso

Tras catro días de relativa contención no número de casos diarios, Galicia rexistrou onte un novo récord de positivos con 285 novos doentes. Unha cifra que a Consellería de Sanidade non rexistraba dende o pasado 5 de abril, tan só tres semanas despois da declaración do estado de alarma a nivel estatal. Uns datos que elevan a cifra de casos activos até os 2.798, cunha variación de 218 doentes máis, despois de que 67 persoas superaran a doenza.

Na reunión do comité clínico da Xunta para abordar a situación epidemiolóxica da comunidade, valorouse o estado da área sanitaria da Coruña, onde se manteñen as restricións xa impostas con anterioridade. Feijóo considerou que o crecemento das infeccións a un ritmo menor nesta área –tan só 39 positivos nas dúas últimas xornadas– “abre unha fiestra de esperanza”, pese á natural preocupación.

Un deses positivos foi o dun empregado da Torre de Hércules, motivo polo que o Consorcio de Turismo da Coruña pechou as súas instalacións durante a xornada de onte. Non obstante, o faro romano volverá hoxe a abrir as súas portas despois de coñecerse que este traballador positivo en covid non foi “contacto estretio” do resto do persoal.

Máis alá da área sanitaria coruñesa onde “a situación segue sendo complicada, pero parece que se estabiliza nos últimos días”, tal e como explicou Núñez Feijóo, son dous os gromos que máis preocupación provocan na comunidade. Ambos pertencen á área sanitaria lucense, onde máis medraron os casos onte, ademais do rexistro do falecemento no HULA dunha señora de 93 anos, que presentaba patoloxías previas e que se convirte na vítima 634 da pandemia en Galicia

O primeiro destes gromos é o vinculado a un edificio do concello de Monforte de Lemos (Lugo), situado no número 41 de rúa Duquesa de Alba, que ascende a 89 casos activos, despois de detectarse durante a xornada de onte 12 novos casos positivos tras realizar Sanidade 122 probas PCR.

O segundo deles é o da residencia do Incio, onde se detectaron onte 49 novos positivos, elevando a cifra total de doentes de covid-19 vinculados a este centro xestionado pola Fundación Sºan Rosendo, até os 113 casos activos. O que o convirte no abrocho de maior relevancia no conxunto da comunidade.

Dous gromos que segundo Núñez Feijóo se trata de “casos localizados e focalizados” nos que Sanidade está actuando de forma “eficiente”, valorou o presidente do Executivo galego en funcións.

Na área sanitaria de Ourense detectáronse na xornada de onte dous novos gromos. O primeiro , en Verín tras recibir unha diagnose positiva en coronavirus tres membros dunha mesma unidade familiar. Os tres doentes, dous homes de 84 e 51 anos e unha muller de 76, atópanse en situación de illamento nos seus domicilios, monitorizados e a seguimento telemático polo persoal sanitario do seu centro de saúde.

O segundo, no concello de Melón, coas mesmas características, sendo tres os afectados no mesmo núcleo familiar.

En canto á presión asistencial, neste momento atópanse hospitalizados 97 doentes por covid –13 deles, os máis graves, na uci, mentres que o resto evoluciona en unidades convencionais de hospitalización– isto supón que o 96,6% dos infectados de coronavirus, evolucionan a doenza co seguimento domiciliario.