O BNG propón un confinamento de dúas semanas se non hai un control "inmediato" e o PP cuestiona o seu aval

SANTIAGO. EP. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, propuxo un confinamento de dúas semanas se a curva da terceira onda "non se controla de inmediato". "É unha medida moi dura, pero hai que pola encima da mesa ante a escalada de contagios, hospitalizacións, ingresos en UCI e falecementos", sinalou en rolda de prensa.

Ao ser preguntado por esta proposta, o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, cuestionou o aval co que se fixo esta formulación e defendeu que a Xunta traballa co asesoramento do comité de expertos para adoptar as decisións.

Pontón, pola súa banda, incidiu en que "sen saúde, non hai economía", como demostrou, dixo, o "salvar o Nadal", e pediu "usar os fondos europeos e os orzamentos para axudar aos sectores afectados". Por iso, demandou ao presidente da Xunta que presente o plan de vacinación na Cámara autonómica, despois de que xa o urxise nunha deputación permanente a semana pasada, sen o respaldo do PPdeG xa que empezou xa o novo período de sesións.

Durante a súa intervención, Pontón tamén se referiu ao "anuncio de 2.000" enfermeiros, para "equiparalo" aos 6.000 rastreadores. "Pura propaganda", indicou a portavoz nacional do Bloque, quen indicou que a terceira onda é "tan virulenta como a primeira", con cifras "inasumibles".

Por iso é polo que o Bloque reclamase "medidas valentes, fronte á etapa de actuacións "brandas", incluíndo un confinamento total dúas semanas se a curva non se aplana de forma inmediata nos próximos días".

"NON ESTÁN a SER EFECTIVAS"

Na súa análise, a dirixente nacionalista observou que as restricións "non están a ser efectivas nin suficientes" e, por iso, pediu que se tomen medidas "valentes". "Se nos próximos días non se lograr aplanar a curva, senón lógrase frear o ritmo de contagios, hospitalizacións e falecementos, pedimos ao Goberno da Xunta e ao Goberno do Estado un confinamento, un confinamento que permita frear a cadea de contagios e salvar vidas", salientou.

Pontón conveu que a "ninguén lle gusta o confinamento", porque "é unha medida moi dura, pero hai que pola sobre a mesa canto antes, se os datos non melloran de forma substancial e de inmediato". "Porque o que non é asumible é esta escalada do virus e, sen ou empeza a descender xa, desde o BNG pensamos que hai que ser valente e apostar por un confinamento de dúas semanas, ampliable se fose necesario", reiterou.

En termos sanitarios, agregou, "o descontrol da terceira onda repercute tamén na saúde xeral da cidadanía", posto que volve haber un adiamento de intervencións afectando de cheo a pacientes con outras patoloxías que non son covid.

A situación, concluíu, é "moi seria e require rigor, planificación e solvencia". Ademais de reclamar a PP e PSOE que "abandonen unha confrontación estéril", que ten "como último pimpampum" a discusión sobre o toque de queda. "É impresentable, cando estamos no medio dunha pandemia", sinalou.

O PP CUESTIONA O AVAL DA PROPOSTA

O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, defende que a Xunta traballa con "o asesoramento" do comité clínico, polo que "outro tipo de propostas que non teñen máis que o aval persoal de quen as pronuncia non teñen o valor científico" e "o pouso de meditación" de quen está "en primeira liña" nos hospitais.

Así respondeu Pedro Puy á proposta de confinamento durante 15 días lanzada este luns pola portavoz nacional do BNG, Ana Pontón.

"Mentres o virus siga por aí, a solución fácil é que todos nos metamos en casa, xa o vimos no máis duro de todos os confinamentos que houbo en Europa; pero o certo é que iso tamén ten outras consecuencias, mesmo tamén sen abandonar o propio campo da saúde pública", reflexiona o portavoz popular.

Por tanto, chama a "seguir" as medidas que marque o comité clínico, xa que defende o seu "traballo encomiable" que "se demostra polos datos da pandemia en Galicia", cunha evolución "menos mala que no conxunto de España".

CONSELLO INTERTERRITORIAL

A preguntas da prensa sobre se Goberno e comunidades deben mellorar a súa coordinación, Puy lembrou que o Executivo central apostou por un estado de alarma con "unha duración moi longa" que "delega nas comunidades" as restricións aos dereitos das persoas, como o toque de queda.

Sobre este extremo, valora que a ministra de Política Territorial e Función Pública, Carolina Darias, remitiu a decisión de adiantar o toque de queda máis aló do permitido á reunión do Consello Interterritorial de Saúde do próximo mércores, no que espera que se poida adoptar unha medida "por consenso".

Respecto diso, resalta que o Goberno de España "elixiu" a fórmula pola que se van "adaptando" as circunstancias concretas no territorio en función da súa evolución epidemiolóxica. "É o que mellor garante tanto os dereitos, porque se limitan máis alí onde é necesario e non onde non o é, e á súa vez provoca menores efectos no conxunto da sociedade", agrega.

Por todo iso, considera que "é unha boa noticia" que poida tratar no Consello Interterritorial a posibilidade de cambiar horarios de toque de queda naquelas comunidades que "o necesitan", aínda que "de momento" en Galicia "non sería necesario con carácter xeral".