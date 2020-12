“O comercio nota menos movemento polas rúas”

ames. Jorge López, presidente de la Xuntanza de Empresarios de Ames, corrobora que entre sus socios “o ambiente é de cautela”, y más en el gremio de la hostelería que “ten medo de que a apertura sexa en falso”. Y es que los cierres no sólo afectan a bares y restaurantes, sino al grueso del comercio “porque notamos menos movemento polas rúas por falta de hostalería”. El grueso de los miembros de XEA, asociación que en la actualidad agrupa a casi un centenar de establecimientos comerciales y empresas de la capital de A Maía, también se muestran bastante preocupados “porque a reapertura sexa moi restrinxida no tempo, e que haxa que pechar en xaneiro”. Pero también divulgan su esperanza “de que poidamos recuperar parte da campaña de inverno, e máis nunhas datas nas que as vendas sempre son importantes”. Ames fue uno de los municipios donde se disparó la COVID, si bien a día de ayer constaban 29 casos activos entre una población que ronda las 32.000 almas. En el caso de Teo, con unos 18.500 vecinos, la situación es aún mejor, con apenas una veintena de positivos. Por contra, preocupa el caso de A Baña, con 31 afectados en un censo de apenas 3.450 almas, mientras que en Ordes son 22 los afectados por una enfermedad que hasta llevó al hospital a su mandatario local. M.M.