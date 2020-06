O hospital de Piñor pecha tras atender a 80 maiores infectados

Ourense. A Unidade Residencial Medicalizada do hospital de Piñor pechou no día de onte as súas portas tras atender a 80 persoas maiores contaxiadas de covid-19, maioritariamente de residencias sociosanitarias da provincia, ao longo dos cincuenta días nos que se mantivo en funcionamento.

Na mañán, abandonaron o centro os últimos catro doentes. Tres deles regresaron xa ás súas residencias de orixe, plenamente recuperados. Mentres. o cuarto deberá permanecer ainda uns días máis no Hospital Universi-tario de Ourense.

“As instalacións permanecerán dispoñibles e alerta para a súa reapertura inmediata no caso de producirse un rebrote”, aseguran dende a xerencia dun centro, que funcionou durante os últimos meses como unha planta máis de covid-19 con “estritas medidas de prevención”, co obxectivo de evitar a propagacoón vírica nas residencias de orixe destas persoas maiores.

Os problemas que xurdiron en pleno pico pandémico en xeriátricos ourensáns como o da Nosa Señora de Fátima, no Barco de Valdeorras –dende a que chegaron os primeiros doentes– e outros centros da contorna, obtiveron unha “resposta áxil” grazas a apertura de Piñor como Unidade Residencial. Un sistema asistencial inédito e no que colaboraron de xeito voluntario persoal sanitario e residentes en formación de centros de saúde, Puntos de Atención Continuada e do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.

A nova unidade naceu con capacidade para atender a residentes con problemas de movilidade ou dependencia, así como outras necesidades médicas, complementando á Residencia de Os Miragres, grazas á atención asistencial prestada por persoal sanitario e non sanitario do Sergas.

Para a súa posta en marcha tense contado cun equipo multioprofesional composto por celadores, técnicos de coidados auxiliares de enfermería (TCAE), persoal de enfermería e persoal médico.

Cabe recordar, para ilustrar a importancia desta unidade, que a residencia do Barco foi intervida en abril pola Consellería de Política Social tras dar positivo por coronavirus un total de 60 usuarios e 18 traballadores do xeriátrico. A unidade supuxo un alivio da carga asistencial vital á hora de aliviar a extensión da infección en residencias como esta. ecg