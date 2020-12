O sector de salas de festa e discotecas prevé "miles" de festas "clandestinas": "Dispararanse os contaxios"

VIGO. EP. O peche de salas de festa e discotecas, e doutros locais de lecer nocturno, debido á pandemia de COVID-19, non impedirá a celebración de festas "clandestinas" en Noitevella, segundo advertiu Samuel Pousada, presidente da Federación de Asociacións de Empresarios de Salas de Festa e Discotecas de Galicia, que vaticinou que serán "miles" as festas privadas que terán lugar nestas datas.

En declaracións a Europa Press, Pousada sinalou que, nesta campaña do Nadal, "os problemas van seguir, pero serán distintos". Así, mentres que a Federación denuncia cada ano a gran cantidade de festas ilegais con ánimo de lucro, neste Nadal, Fin de Ano e Reis prevén que proliferen as "festas clandestinas entre particulares".

Segundo alertou, "poden celebrarse entre 3.000 e 4.000" festas deste tipo, nas que participan grupos de "entre 10 e 50 persoas" e que, aínda que sexan particulares, "supoñen un grave prexuízo" non só para este sector, senón para toda a sociedade, porque "vanse a disparar os contaxios".

A ese respecto, Samuel Pousada lembrou as ocasións, ao longo das últimas semanas e meses, nas que as forzas de seguridade desaloxaron reunións non permitidas. "Xa o estamos vendo, é imposible controlar todas as festas. A maioría son e van ser privadas, son minoritarios os hostaleiros que incumpren", engadiu.

O portavoz das salas de festa e discotecas de Galicia recalcou que "nestes momentos, e tamén antes, están a prepararse festas por todas partes", e esas reunións, "aínda que non son competencia ilegal" para estes negocios, "van facer estalar a terceira onda" da pandemia.

"INCERTEZA" DO SECTOR E PERDA DE INGRESOS

Isto suporá "atrasar á volta á normalidade", un escenario malo "para todos" pero, especialmente, para sectores económicos como o da hostalaría e o lecer nocturno que, "segue vivindo na incerteza" porque, tras nove meses de peche, "non sabe cando poderá reabrir e, o que é peor, en que condicións".

Pousada sinalou que "o dano" para o sector "xa está feito" porque se van a deixar de ingresar uns 20 millóns de euros, só polas festas que non se poderán celebrar nestas datas do Nadal. "Para o sector as perdas son todas, e hai que ter en conta que o Nadal era un período que servía para resarcirse do outono, que adoita ser frouxo", apuntou.

CONTROIS

Con motivo da celebración do Nadal, reforzáronse os controis por parte de Policía Nacional, Autonómica, Policías Locais e Garda Civil, tendo en conta de que as autoridades sanitarias permitiron a mobilidade entre municipios (levantando os peches perimetrais en municipios) entre os días 23 e 25 de decembro.

Neses días, a porcentaxe de propostas de sanción con respecto ás persoas e vehículos controlados foi moi pequeno e non se rexistraron incidentes importantes, salvo casos puntuais, como unha celebración dunha festa de aniversario en Vigo, onde a Policía Local tivo que desaloxar unha cafetaría na que había 21 persoas, fóra do horario permitido, sen máscaras, e sen respectar as distancias.

Ademais, este luns as persoas multadas pola Garda Civil e Policía Nacional ascenderon a 125, unha cifra rexistrada despois de que na última semana ambos os corpos sumasen 987 propostas de sanción tras realizar 3.888 dispositivos de seguridade que alcanzaron a 31.152 persoas e 18.560 vehículos.

Con respecto á celebración de Fin de Ano, as restricións mantéñense invariables con respecto ás de Noiteboa: recomendación de reunirse só co núcleo familiar conviviente e, se non é posible, máximo dous grupos e seis persoas. Ademais, permítese a mobilidade desde as 00,00 horas do día 30 até as 23,00 horas do 1 de xaneiro e o toque de queda amplíase o día de Noitevella até as 1,30 horas da madrugada.

En Galicia tamén se modifican as limitacións para a hostalaría nas localidades con niveis de restrición medio alto e alto, onde se poderá pechar ás 18,00 horas en lugar das 17,00 horas. O día de Ano Novo as cafetarías teñen o horario de apertura ás 11,00 horas.

En todo caso, fontes da Delegación de Goberno apelaron novamente á "responsabilidade individual" e lembraron que "non pode haber un axente ás portas de cada domicilio", aínda que se manterá a vixilancia, como se fixo desde o inicio da pandemia, para evitar reunións non permitidas ou posibles festas ilegais en locais e outros espazos.

Así as cousas, incidiron en que as forzas e corpos de seguridade do Estado continuarán o reforzo da vixilancia en áreas de aglomeración de persoas, así como en zonas de lecer e restauración, para garantir o cumprimento das restricións impostas pola Xunta, coa que se mantén a "máxima colaboración".