O Sergas realizará novos cribados o vindeiro venres e sábado na Illa ante o avance de contaxios

PONTEVEDRA. EP. O Servizo Galego de Saúde (Sergas) informou de que realizará os próximos días 8 e 9 de xaneiro novos cribados preventivos na Illa de Arousa (Pontevedra) ante o avance dos contaxios por covid-19 nesta zona. Diso informou a área sanitaria de Pontevedra-O Salnés nun comunicado remitido aos medios, no que indica que este municipio rexistra unha de taxas de incidencia acumulada de casos a 14 días máis altas de Galicia.

Ante iso, o Sergas considera de interese preventivo continuar cos cribados poboacionais a colectivos con rangos diversos de idade e coa devandita incidencia elevada. O obxectivo é detectar o maior número posible de asintomáticos, o que permitirá reducir a cifra de contaxios. Deste xeito, Sanidade levará a cabo novos cibrados voluntarios da poboación de máis de 15 anos con test en mostra de saliva. Os usuarios de 15 ou máis anos de idade con Tarxeta Sanitaria na Illa elévanse a 3.663, dos que 3.057 teñen entre 15 e 69 anos --colectivo ao que se lle efectuará voluntariamente o cribado-- e outras 606 persoas teñen máis de 70 --grupo ao que se lle efectuará voluntariamente unha mostra nasofarínxea".

Para facer estas probas, o Sergas desprazará a 12 profesionais coordinados por un facultativo, que comezarán o traballo o vindeiro venres con seis equipos que entregarán aos cidadáns botes de recollida de mostras de saliva entre as 8,30 e as 19,30 horas. Xa o sábado, outro tres equipos tomarán mostras nasofarínxeas voluntarias á poboación da Illa de máis de 70 anos; mentres que outros dous equipos farán a recollida dos botes entregados para as mostras de saliva o día anterior. O resultado será comunicado a través de SMS aos cidadáns en caso de ser negativo. Pola súa banda, de tratarse dun positivo, será informado de forma individual a cada cidadán.