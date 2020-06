O voto rogado segue a reducir o peso político da emigración

Un total de 2.697.315 de galegos estaban chamados ás urnas para o vindeiro 12 de xullo. Deles, case medio millón –463.163 electores– forman parte do Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), é dicir, o 17% do electorado reside no exterior. Trátase dun feito único no Estado español que se pode corroborar observando que de cara ás autonómicas vascas, onde este censo supón unicamente un 4% do total de electores chamados a exercer o seu dereito ao sufraxio.

Os residentes ausentes tiveron dende a transición democrática un importante papel no sistema electoral galego. Cabe recordar que xa en 1977 os votos do CERA fixeron que un escano do BNG pola provincia de A Coruña pasase a ser de Alianza Popular. En 2001, tamén por efecto do sufraxio emitido dende o exterior, un escano do PSOE caeu en mans do PP e en 2005, o voto do CERA fai que o histórico Manuel Fraga perda a maioría absoluta que consecutivamente levaba colleitando dende 1989, no Parlamento de Galicia.

Non obstante, desde xaneiro de 2011, os cidadáns españois residentes no exterior, están obrigados a “rogar” o seu voto. A reforma da LOREG (pactada polo Partido Popular e o Partido Socialista, co apoio externo de Converxencia i Unió e do Partido Nacionalista Vasco) abriu a porta a unha práctica que, desde un primeiro momento demostrou ter uns acusados efectos na participación electoral dos emigrantes e expatriados españois: a abstención creceu en todas as consultas por encima do 90 % do censo. En Galicia, a instauración desta tipoloxía de sufraxio supuxo unha redución de máis do 25% na participación dos electores residentes no estranxeiro –nas autonómicas de 2009 participaron o 30,3% dos residentes no exterior; en 2012, a porcentaxe caeu ata o 3,3%–.

A OPINIÓN DOS EMIGRANTES. Dende ELCORREO logramos poñernos en contacto con Ramón Suárez Álvarez, presidente do Centro Galego de Bos Aires para coñecer a visión que existe sobre o voto rogado na popularmente coñecida como quinta provincia galega.

“O voto por correo co que os residentes ausentes podiamos participar nos procesos electivos en España naceu, polo menos en América, portando o grave prexuízo da sospeita”, explica en referencia ao proceso de voto existente de forma previa á instauración do voto rogado. Suárez recorda como a “difusión de novas infundadas coa complicidade, por falta de información, de grandes sectores políticos logrou, finalmente, a súa eliminación e o cambio cara un novo sistema. Co único voto en contra de Coalición Canaria e Esquerda Unida”, lembra.

“O sistema de voto por correo non era perfecto, pero a posibilidade de fraude era realmente mínima pese ao prexuízo xeneralizado. Cada censado recibía a documentación no seu domicilio e remitía o seu voto por correo e a maioría dos votantes levabamos persoalmente o noso sobre pechado ás oficinas do Correo Arxentino”, explica en relación ás multiples sospeitas de fraude electoral que sempre existiu co voto dos emigrantes.

Non obstante, o método empregado para garantir a legalidade con vertiuse “basicamente nunha humillación para os españois que residimos fóra de España, discrimínanos vergoñentamente. A súa importancia numérica é mínima e o será cada vez máis. É o resultado da xestión de políticos desinformados e prexuizosos”, sentencia Suárez, quen explica que a única querenza da colectividade galega no exterior é a de “non ser discriminados, e a norma do voto rogado convírtenos en cidadánse de segunda”.

DATOS Da PARTICIPACIÓN NO EXTERIOR para o 12-x. Tal e como informou o Instituto Nacional de Estadística (INE), responsable das Oficinas do Censo Electoral foron un total de 12.359 galegos da diáspora os que pediron o voto para exercer o seu dereito ao sufraxio o 12-X dos 463.163 que estaban chamados a facelo. Supón este dato que tan só o 2,6% dos galegos con dereito a voto residentes na diáspora, o exercerán nas vindeiras autonómicas.

Ao observar o mesmo dato en función da provincia de orixe, o panorama non cambia sustancialmente. A Coruña é a provincia que conta cunha maior cantidade de poboación emigrante, e precisamente é a que máis participa, dos 160.094 coruñeses non residentes, 4.609 demandaron o voto rogado, o que supón un 2,87%.

Pola súa banda, Lugo que é a provincia coa menor cantidade de electores non residentes é tamén a que posúe unha menor participación da diáspora nos comicios do 12-X, xa que tan só o 2,12% demandou en tempo e forma o voto rogado.

DATOS POR PAÍS DE RESIDENCIA. Se facemos un exercicio rápido, ao preguntarlles de que país chega o maior número de votos dende a diáspora. Unha moi alta porcentaxe de vostedes –lectores– diría Arxentina pola enorme historia da colectividade galega residente alí. Non obstante tan só 1.444 galegos residentes naqel país demandaron o voto, un reducidísimo 0,87% dos 165.762 que estaban chamados a facelo.

En canto aos países nos que a diáspora participou máis hai que mencionar a Cuba e a Suíza. No país do trópico o 4,65% dos galegos chamados ás urnas realizou o seu voto. Mentras que no Estado alpino un 5,3% votou.

Da UE, destaca Francia onde 1.008 galegos demandaron o voto rogado. O 5,92% dos que estaban chamados a facelo.