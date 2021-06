Ocio nocturno: “Para reabrir con estas medidas podían habernos dejado hace meses”

Las discotecas y otros negocios vinculados al ocio nocturno podrán llevar a cabo su actividad hasta las tres de la mañana en aquellos territorios sin riesgo o que se encuentren en el nivel 1 del ‘semáforo’ COVID de Sanidad. Consumo de bebidas y alimentos en mesas, distancia de 1,5 metros entre grupos, 50 % de aforo en interiores y terrazas al 100 %. Esas son las normas que aplicará el Ministerio, que serán de obligado cumplimiento y no solo una recomendación, como se había hablado a comienzos de semana. Galicia, Madrid, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Murcia votaron en contra de las propuestas, pero aún así el decreto salió adelante.

La Xunta se mostró extremadamente crítica con la imposición del Gobierno central, y en un comunicado señaló que “estamos ante unas nuevas normas que quieren imponer, sin tener en cuenta el trabajo hecho durante más de un año por las comunidades, que son las que mejor conocen la realidad y las particularidades de cada territorio”. Criticó también que “anteayer se hablase de recomendación y ayer se presenten como normas de obligado cumplimiento, dejando a un lado y desdeñando el trabajo realizado por las comunidades”.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, también reprochó que el Gobierno pretenda “limitar ahora el proceso de apertura” en la desescalada, transcurrido lo peor de la pandemia. “No debemos cometer ese error”, proclamó en un tweet escrito a última hora de miércoles.

La respuesta por parte del sector del ocio nocturno tampoco se hizo esperar: “Para esto podían haber abierto hace meses”, asegura Elena Vitoria, desde Hosfega. “¿Qué sentido tiene esto? Que sí, que perfecto, que a lo mejor sanitariamente es la opción, pero entonces, ¿por qué no se ha tomado antes? ¿Por qué han tenido a todas estas empresas cerradas perdiendo dinero constante si podían haber actuado prácticamente como un bar?”, reflexiona.

En declaraciones a EL CORREO, afirma que “no entiendo que se tomen unas medidas antes de que se realicen y analicen los resultados de las pruebas piloto programadas” para el próximo sábado 12 de junio. Por ello, achaca “esta prisa” del Gobierno central a la lucha contra “la rebeldía de alguna comunidad autónoma sobre la reapertura del ocio nocturno”. “Como hay miedo a que cada autonomía fije sus criterios, se están apresurando, y las prisas no son buenas; después de quince meses darse prisa ahora tampoco tiene sentido”, considera.

Asimismo, por tratar de buscar explicaciones a los cambios de criterio, Elena apunta a que “eso es porque quién está tomando estas decisiones no conoce el sector, no conoce el trabajo que se desarrolla en él ni cómo y, para eso, no nos dejes abrir e indemnízanos, porque abrir así no tiene trazas”.

NO TIENE SENTIDO HACER ENSAYOS AL MÍNIMO. “Siguen siendo unas medidas bastante restrictivas, aunque se nos permita abrir en horario, porque nos están dejando actuar como un bar, no como ocio nocturno como tal, ya que la restauración nocturna todos sabemos cómo funciona, y no es así”, asegura Sergio Fernández, representante del sector y dueño del pub Século IX de Santiago. “Vemos que, pese que ya se está hablando de que este domingo se vacunará al grupo de cuarenta, con el 50 % de la población con una dosis y el 30 % con las dos, se está poniendo frenos a la posible apertura en condiciones normales, como si quisiesen seguir dilatándolo en el tiempo”, indica.

Asimismo, critica que las pruebas piloto, tal y como están planteadas, tampoco tienen sentido, ya que “cuando haces una prueba de carga en un puente pruebas hasta el máximo que puede cargar el puente, no en el mínimo”.

EXISTEN ACTIVIDADES ALTERNATIVAS QUE LA POLICÍA NO PUEDE CONTROLAR. Por su parte, Martín Zarauza, representante de la Asociación de Pubs, Bares e Discotecas de Santiago, critica que “si hace dos semanas Feijóo decía que él no tenía la culpa de que el ocio nocturno estuviese cerrado, que eso era cosa del Gobierno central, no entendemos por qué ahora está en desacuerdo”.

Afirma que la apertura es necesaria también para controlar a la gente, porque “en un hogar la policía no puede entrar, pero por delante de un bar sí puede pasar e incluso entrar a controlar”. Apunta que porque las discotecas y los pubs estén cerrados, no significa que el ocio nocturno como tal haya dejado de existir, sino que ahora “se presenta disfrazado de otras cosas”.

Por ejemplo, dice que ahora mismo “los restaurantes están vendiendo, pero sufriendo, porque están aguantando cosas para las que no están preparados”. “Hay gente que llega de copas desde las cinco de la tarde y cuando entra a las once de la noche en un restaurante va en una situación que no es la ideal para cenar”, ejemplifica.

EL PUB MIUDIÑO DE OURENSE RECHAZA PARTICIPAR EN LA PRUEBA PILOTO. También este miércoles saltaba la noticia de que el pub Miudiño de Ourense, uno de los elegidos para llevar a cabo la prueba piloto del próximo sábado, comunicaba a la Xunta su decisión de no seguir adelante. Y es que, tal y como informaron sus propietarios, con el tamaño del local y las restricciones de aforo solo podían asistir 43 personas, y para eso no resulta rentable recuperar a los trabajadores del ERTE.

“Eso le va a pasar a pubs, discotecas y a toda la hostelería en general”, valoró la presidenta de Hosfega. Asegura que “ahora mismo hay gente que está muy asfixiada porque a lo mejor un fin de semana tiene gente y trabaja como si no hubiese un mañana y al siguiente no tiene a nadie, y no puedes sacar a la gente del ERTE si no sabes lo que va a pasar, o las restricciones que tendrás”.

En estos momentos, afirma que “no nos podemos arriesgar, porque somos empresas con un nivel de deuda brutal, ya que si esto nos pasase al mes y medio de estar cerrados aguantaríamos, pero ya son 15 meses”. “Hay tal miedo y tal sensación de indefensión por no poder planificar que ya no sabes que comprar, no sabes plantear el servicio, ni siquiera poner la carta”, explica.

Desde la Asociación de Pubs y Discotecas de Santiago no terminan de entender los criterios de esas pruebas piloto ni en qué se basan. “Si vas a meter en un local a gente con mascarilla FFP2, sentada, sin posibilidad de moverse y a beber copas... ¿cuál es la diferencia con lo que pueden hacer en cualquier bar a las 9 de la noche o a la una de la madrugada?”, se pregunta Martín, que añade que “si además se les va a exigir una prueba de antígenos antes de entrar y se supone que están libres del virus, ¿por qué no pueden bailar sin mascarilla pero en un gimnasio sí pueden correr sin ella sobre una cinta?”. “No lo entendemos”, sentencia.