Os casos activos e os novos contaxios baixan en Galicia, pero repuntan a 258 os ingresados

SANTIAGO. EP. Galicia sufriu nas últimas horas un incremento da presión hospitalaria ao aumentar a 258 os pacientes ingresados con covid-19, o que implica seis máis que a xornada anterior. Con todo, os casos activos continúan coa súa tendencia descendente, até os 2.563 --seguen a niveis de finais de agosto--, mentres que os novos contaxios detectados a través de distintas probas baixaron a 161, case unha trintena menos. Segundo os datos actualizados este sábado pola Consellería de Sanidade, con rexistros até as 18,00 horas do venres, os pacientes de coronavirus que permanecen en unidades convencionais de hospitalización subiron até os 205 --oito máis--, aínda que os que están en unidades de coidados intensivos (UCI) descenderon a 53 --dous menos--.

A área sanitaria que rexistrou o maior repunte é a de Vigo, onde os ingresados subiron até os 61 (+6), aínda que se manteñen en 12 os enfermos críticos. Tamén ascenderon as hospitalizacións na de Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras, até os 24 (+2), das que dous se atopan en coidados intensivos (sen cambios); e na de Santiago-Barbanza, con 25 ingresados (+1), seis deles (+1) na UCI. Pola súa banda, a área sanitaria da Coruña-Cee mantense na mesma cifra total que nos datos do venres, con 95 hospitalizados, aínda que os pacientes críticos subiron nun, até os 21.

Mentres tanto, a presión hospitalaria descendeu nas áreas sanitarias de Ferrol, até os 19 atendidos (-1), dos que cinco (-1) están en coidados intensivos; en Lugo-A Mariña-Monforte, até os 18 (-1), tres deles na UCI (-1); e na de Pontevedra-O Salnés, onde baixaron a 16 (-1) os hospitalizados totais e a catro (-2) os de coidados intensivos.



MENOS CASOS ACTIVOS E MENOS CONTAXIOS

Os casos activos de covid-19 volveron a descender en Galicia lixeiramente até os 2.563, o que supón 12 menos que a xornada anterior. Esta tendencia continúa en catro das sete áreas sanitarias: na Coruña-Cee, baixan até os 1.007 (-10); en Santiago-Barbanza, a 271 (-4); en Pontevedra-O Salnés, a 210 (-2); e en Ourense-Verín-O Barco, a 159 (-3).

Mentres tanto, os pacientes de covid-19 mantéñense na de Vigo en 487 e soben de novo en Lugo-A Mariña-Monforte, até as 216 (+6), e na de Ferrol, até os 213 (+7).

En canto aos novos contaxios detectados con calquera tipo de proba que suma o Sergas aos seus datos actualizados, sitúanse en 161. Isto supón unha baixada con respecto aos 188 notificados o venres, pero son máis que os 146 do xoves.

Das novas infeccións dos datos deste sábado, 55 positivos se corresponden coa área da Coruña-Cee. Seguen a esta a de Pontevedra-O Salnés, con 27; Vigo, con 25; Lugo-A Mariña-Monforte, con 20; Ourense-Verín-O Barco, con 14; Santiago-Barbanza, con outros 14; e Ferol, con seis.

En total, os contaxiados desde o inicio da pandemia en Galicia ascenden a 115.632, dos que 28.012 corresponden á área da Coruña; 21.771, á de Vigo; 18.321, á de Santiago; 14.767, á de Ourense; 12.627 á de Pontevedra; 11.950, á de Lugo; e 8.184, á de Ferrol.

Galicia levou a cabo 1.795.741 PCR desde o inicio da pandemia, o que implica 6.901 nas últimas 24 horas, un incremento similar ao de xornadas anteriores. A taxa de positividad xeral sitúase este sábado no 2%, por baixo do 5% que marca a Organización Mundial da Saúde (OMS) para dar por controlada a pandemia.



CURADOS E FALECIDOS

Até a data curáronse da covid-19 na Comunidade galega 110.773 pacientes, o que permite deducir que 172 persoas recibiron o alta entre as 18,00 do xoves e as 18,00 do venres. Ademais, desde o inicio da pandemia faleceron en Galicia 2.316 persoas diagnosticadas con este coronavirus, tras a última vítima notificada este venres polas autoridades sanitarias.