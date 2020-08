Os casos activos rozan xa os 3.000 cun novo deceso nunha residencia

Os casos activos de coronavirus continuaron á alza en Galicia ao longo do día de onte, tras detectarse nas últimas 24 horas, un total de 239 positivos que engordan unha cifra total de doentes que roza xa os 3.000, despois dun aumento dos contaxios en todas as áreas sanitarias galegas.

Esos son os datos que se extraen da actualización das cifras da covid en Galicia emitida onte pola Consellería de Sanidade, que indican tamén un incremento das hospitalizacións que superan xa as 100, con 12 doentes –os máis graves– ingresados en uci e 95 en unidades de hospitalización convencional.

A comunidade encadea ademais dúas xornadas elevando a cifra de vítimas mortais que é xa de 635. Se onte había que lamentar o falecemento dunha nonaxenaria no Hospital Lucus Augusti lucense, hoxe as condolencias deben dirixirse a Culleredo, pois alí na residencia xestionada polo Grupo Orpea faleceu unha muller de 93 anos. Cómpre destacar que do total de decesos provocados pola covid en Galicia, un porcentaxe maior ao 20% faleceron no interior de centros xeriátricos –con 135 mortes–. Unha situación que os familiares dos residentes non dudan en catalogar como “a maior catástrofe humana despois da Guerra Civil”.

Atendendo á situación que rexistran as distintas áreas sanitarias, a da Coruña-Cee continúa sendo a máis afectada nesta segunda vaga epidémica, acumulando 1.305 positivos –29 máis que o pasado mércores–. Isto supón o 44% do total de doentes que rexistra a comunidade, un dato que a pesares de continuar nunha porcentaxe moi alta, mellorou considerablemente dende a pasada semana, cando esta área acumulaba máis da metade dos casos activos en Galicia.

Alí, a Xunta recomendou o pasado luns durante a reunión do comité clínico o peche de parques e praias durante a noite –de 12 da madrugada a 6 da mañán– no conxunto de concellos da comarca co fin de evitar reunións e botellóns nestes espazos públicos. Non obstante, os rexedores descartaron onte esta opción e califican a recomendación de Sanidade como “non viable” e polo tanto non o farán. Concellos como os de Sada, Cambre e Carral sinalan que non se están a rexistrar incidencias vinculadas a este tipo de espazos, polo que non cren que sexa necesario pechalos.

En lugar de tomar esta medida restritiva, os rexedores explican que intensificarán a vixiancia policial. O vicepresidente en funcións do Executivo galego, Alfonso Rueda, quixo realizar un aviso a estes consistorios: “Cada administración é responsable das súas decisións, se ven que se poden gardar as garantías sanitarias sen necesidade de facelo (o peche), esa é a súa responsabilidade”, anunciou dende a turística localidade de Sanxenxo onde participaba dun acto xunto ao alcalde Telmo Martín.

A segunda área sanitaria máis afectada por esta vaga de gromos e repuntas é a de Lugo, que acumula 482 casos activos, 41 máis que o pasado mércores. Especial atención requiren nesta comarca os gromos da residencia do Incio, xestionada pola Fundación San Rosendo, e o de Monforte, iniciado nun edificio. Estos abrochos son os máis graves do conxunto da comunidade, con máis de 100 persoas contaxiadas de coronavirus en ambos casos.

Tras Lugo atópase a área compostelana con 404 casos activos, 22 máis que o pasado xoves.

En Ourense, os casos activos eleváronse onte até os 266, con 23 positivos máis con respecto ao mércores. Na cidade das Burgas detectouse onte un novo brote con nove casos positivos, de “orixe social” no barrio da Cuña-Mariñamansa.

Así o informou, onte, a área Sanitaria de Ourense, que explicou que dous casos corresponden a dous homes de 62 e 81 anos, ingresados no Hospital Universitario de Ourense. O resto, cinco homes e dúas mulleres, de idades permanecen illados e en seguimento domiciliario.

Vigo, pola súa banda, conta con 185 casos positivos. Non obstante, esta cifra pode ir en aumento nos próximos días, tras a detección dun gromo de covid na comisaría policial da cidade olívica. Segundo confirmou o sindicato SUP, hai cinco axentes pertencentes ás UIP, que estiveran traballando no aeroporto de Barajas, que deron positivo en covid, aos que se suman outros dous funcionarios das oficinas. Isto ten provocado que outros 30 policías do grupo VIII da UIP de Vigo se atopen illados á espera de saber se se contaxiaron, polo que o sindicato policial reclamou que se fagan probas PCR a todos os axentes da UIP “en cada saída e regreso” ás dependencias policiais.

As áreas sanitarias de Pontevedra e Ferrol continúan, á súa vez, sendo as dúas con menor incidencia coronavírica. Con 179 e 119 casos activos, respectivamente.