Os galegos poderán moverse con liberdade entre a medianoite de mañá e as 23.00 horas do día 1 de xaneiro

Os galegos poderemos movernos con liberdade, exclusivamente para as xuntanzas familiares, entre a medianoite do 30 de decembro e as 23.00 horas do 1 de xaneiro. Así o acordou a Xunta logo da última reunión do comité clínico para avaliar a situación da pandemia da COVID. Malia a medida, o conselleiro de Sanidade reiterou a recomendación de que os encontros se limiten aos convivintes. En caso de que se xunten dúas unidades familiares, o máximo de persoas mantense en 10, e se son tres unidades familiares, non poderán reunirse máis de 6 adultos.

Julio García Comesaña tamén explicou que os locais de hostalaría que nestes intres teñen como límite horario as 17.00 horas, é dicir, aqueles dos concellos cun nivel de restricións alto ou medio alto, poderán abrir ata as 18.00 horas. Unha medida que, segundo o conselleiro, quedará instaurada máis aló das festas de Fin de Ano. Ademais, o 1 de xaneiro a hora de apertura das cafetarías queda fixada ás 11.00 horas. O toque de queda o día 31 comeza ás 1.30 horas.

Lembrou o conselleiro que non están permitidas as festas de Fin de Ano, e que a xente tampouco se poderá concentrar na rúa para recibir o 2021. García Comesaña incidiu unha vez máis en que debemos ter posta a máscara en todo momento excepto cando comemos ou bebemos, e non se pode fumar na rúa.