Otro día de bajada de contagios y casos activos en Galicia

SANTIAGO. EP. La pandemia continúa en Galicia con una evolución favorable después de que en las últimas horas bajasen no solo los nuevos contagios detectados, que lo han hecho ligeramente hasta los 79 en un día --dos menos--, sino también los casos activos de la enfermedad, que caen de los 1.500 por primera vez desde el 16 de agosto del año pasado. Por áreas sanitarias, tan solo la de Vigo ha registrado en las últimas horas un repunte en la cifra de hospitalizados, que alcanzan los 13 --dos más--, de los que se mantienen tres en la UCI. Los ingresados no han registrado variaciones en el área de Pontevedra-O Salnés, que sigue con ocho, dos de ellos en cuidados intensivos; en la de Ferrol, con otros ocho, de los que tres están en la UCI; y en la de Santiago-Barbanza, que se mantiene con nueve hospitalizados, aunque cuenta con dos en unidades de críticos --uno menos que hace un día--. En el área de Lugo-A Mariña-Monforte hay un paciente en uci y tres en planta en el HULA, mientras en los hospitales de Burela y Monforte no hay enfermos coivid. También han descendido los hospitalizados en el área de A Coruña-Cee, con un total de 21 (-1), tres de ellos en UCI; y en Ourense-Verín-O Barco, con ocho (-1), uno de ellos críticos.

CASOS ACTIVOS EN DESCENSO

En cuanto a los casos activos de covid-19, alcanzan los 22 días de descenso continuo y se reducen a 1.462 en el conjunto de Galicia, 55 menos que la jornada pasada, al haber más altas que nuevos diagnósticos.

Los pacientes de coronavirus solo han repuntado, y ligeramente, en el área de A Coruña-Cee, hasta los 372 (+4), y en la de Lugo-A Mariña-Monforte, a 216 (+8).

En cuanto al resto, continúan en bajada: en la de Vigo, hay 334 enfermos de coronavirus (-18); en Santiago-Barbanza, 169 (-13); en Ourense-Verín-O Barco, 142 (-7); en Pontevedra-O Salnés, 132 (-16); y en Ferrol, 97 (-13).

VUELVEN A BAJAR LOS CONTAGIOS

Asimismo, los nuevos contagios de covid-19 detectados por cualquier tipo de prueba en toda Galicia han vuelto a situarse por debajo del centenar, concretamente en 79, dos menos que los notificados el sábado. Esto supone continuar en la línea en la que comenzó la semana, a pesar de que los datos de Sanidade del viernes reflejaban un repunte de 105.

De los 79 nuevos contagios, 22 se han detectado en el área de A Coruña, 20 en la de Vigo y 16 en la de Lugo. Asimismo, la de Ourense suma 10 infecciones, la de Santiago cinco, la de Pontevedra cuatro y la de Ferrol solo dos.

Por tanto, los contagiados en toda Galicia desde el inicio de la pandemia ascienden a 127.926, de los que 30.667 corresponden al área de A Coruña; 25.250, a la de Vigo; 20.088, a la de Santiago; 15.834, a la de Ourense; 14.364, a la de Pontevedra; 13.038, a la de Lugo; y 8.685, a la de Ferrol.

PCR Y POSITIVIDAD

Galicia ha efectuado 2.305.294 PCR desde el inicio de la pandemia, lo que permite deducir que en las últimas 24 horas se han realizado 4.017 pruebas, que son unas 600 más que el día anterior.

En cuanto a la tasa de positividad, se sitúa en el 1,7% tras estar en el 1,9% el día anterior y empezar la semana en el 2,1%. Así, sigue por debajo del 5% que la Organización Mundial de la Salud (OMS) fija para dar por controlada esta pandemia. La última vez que Galicia sobrepasó esta barrera fue el 15 de febrero.

FALLECIDOS Y CURADOS

Las personas fallecidas diagnosticadas con covid-19 en Galicia desde el inicio de la pandemia se mantienen en 2.430, después de que en la tarde del sábado Sanidade no notificase ninguna víctima nueva. Frente a ello, se han curado de este coronavirus 124.059 pacientes, 134 personas más que las contabilizadas hasta la jornada pasada en la Comunidad gallega.