Portugal confirma a tendencia á alza da covid

O Ministerio de Saúde de Portugal notificou onte 401 novos casos de covid-19, un reconto diario inédito desde o 10 de xullo e que confirma a tendencia á alza dos contaxios nestes últimos días, coas autoridades xa pensando en posibles novas medidas para setembro.

Cos últimos datos actualizados, ascenden a 57.074 os casos de covid-19 confirmados en Portugal dende o inicio da pandemia. A cifra provisional de falecidos aumentou onte a 1.815, seis máis que o xoves, segundo a canle pública RTP.

Dos últimos casos, 182 corresponden ás rexión de Lisboa e Ribatejo, mentres que outras 166 rexistráronse no norte do país, que foi a zona máis afectada nos primeiros compases da pandemia.

O Goberno luso acordou o xoves ampliar a todo o país o estado de continxencia que agora só rexe na rexión de Lisboa, a partir do 15 de setembro. Antes, ten previsto anunciar novos protocolos para previr contaxios, de cara ao comezo do curso escolar e a fin do teletraballo.ECG