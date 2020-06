Portugal estreou durante esta fin de semana a nova normalidade dos seus areais

Santiago. Aínda que as escapadas á praia eran habituais desde hai un mes, a tempada de baños arrincou oficialmente o sábado en Portugal, onde se estreou a “nova normalidade” na area: distancia entre parasois e máscara para ir aos chiringuitos. A tempada comezou nas praias do Algarve (sur) e da rexión de Lisboa e irase estendendo progresivamente polo resto do país ata finais de mes, cando toda a costa portuguesa terá que cumprir as regras definidas para poder darse un baño e tomar o sol con seguridade.

Entre os portugueses que non se quixeron perder a apertura estivo, de novo, o presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa.

O xefe do Estado desprazouse a media mañá á praia de Ericeira, ao norte de Lisboa, onde se mergullou nas frías augas do Atlántico. Tras o baño, cunha máscara, apelou en declaracións a xornalistas a “usar a praia e a tempada de baños con precaución e pequenos pasos”. Non é a primeira vez que o fai desde que estalou a pandemia. Rebelo de Sousa xa fora captado polas cámaras noutras praias do país nas últimas semanas, sempre con máscara fose da auga, para dar exemplo de como gozar do sol, a area e o mar en plena pandemia.

En Ericeira, como no resto de praias do Algarve e de Lisboa, os portugueses atopáronse este sábado con carteis para lembrar as principais normas a seguir: distancia de 1,5 metros entre bañistas, de 3 metros entre parasois e toldos e desinfección obrigatoria das mans á súa chegada á area.

Para evitar as masificacións nos areais, o Goberno portugués apostou por unha aplicación móbil na que se pode consultar a tempo real o nivel de ocupación das praias, que se xuntará á toalla, a antuca e o bañador como un accesorio imprescindible para o verán. “Info Praia” recompila información proporcionada por cámaras, datos de teleoperadores de comunicación e outras fontes para, cun sistema de cores de semáforo, mostrar que praias están máis despexadas. ECG