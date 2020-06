Protesta de los feriantes por el parón total de su actividad

Los feriantes de Galicia protagonizaron ayer una larga caravana a modo de protesta para visibilizar su situación tras las “incalculables” pérdidas registradas al verse suspendidas todas las ferias, fiestas patronales y eventos por la crisis del covid-19. La movilización partió de San Lázaro, en Santiago, recorrió varios puntos de la ciudad y finalizó en la sede administrativa de la Xunta, en San Caetano. Antes de iniciar la protesta, indicaron que se encuentran en una “situación límite” y cifraron en más de 8.000 los puestos de trabajo que se ven afectados por este escenario. La marcha se produjo solo un día después de que los feriantes optasen por no acudir, una semana más, al tradicional mercadillo de los jueves en Salgueiriños. Y es que solo cuatro vendedores ambulantes montaron sus puestos en la explanada, y ninguno de ellos correspondían a ventas de textil. En este sentido, desde la asociación de vendedores ambulantes de la provincia advierten que no volverán a montar los puestos hasta que el Concello los escuche y rebaje las medidas impuestas. Toñito Rodríguez, uno de los vendedores habituales en Salgueiriños, señaló ayer en el programa Compostela en la Onda, de Onda Cero, que Raxoi no se ha movido de su posición inicial, y añade que “no ha habido ninguna reunión” con los comerciantes.

Sobre este tema, el alcalde de Santiago mostró ayer su sorpresa por el hecho de que los vendedores que en su momento no realizaron la solicitud para obtener los permisos para disponer de un espacio en el mercado “reclamen agora un dereito”. No obstante, subrayó que aún están a tiempo de reconducir la situación, puesto que “ata o día 16 poden aínda solicitar as autorizacións para instalarse neste espazo”, señaló Xosé Sánchez Bugallo.

“O que é importante é que todos os comerciantes entendan que teñen que cumprir cos requisitos”, afirmó el regidor de la capital gallega, que insistió, una vez más, en la “situación de absoluto descontrol existente ata agora”. El alcalde de Santiago espera que “se normalice o funcionamento do mercado” y que este pase a ser “un lugar ordenado e organizado”, lo que permitirá, indicó, que “gañe prestixio”, redundando “no propio beneficio dos vendedores”.

En cuanto al diseño del número de puestos del mercado, Sánchez Bugallo apuntó que se irán adaptando a la nueva realidad, “axustando a distribución”. También anunció que se llevará al consejo de administración de Tussa “unha proposta de tarifa especial para usuarios do estacionamento de Salgueiriños e para os propios comerciantes, para que deixen nel as súas furgonetas”.

Coincidiendo con la crisis del coronavirus, el Concello aprovechó para ordenador el espacio del mercadillo de Salgueiriños, para lo cual incidió en su regularización. Y de los 240 puestos que había, sólo se podrán instalar 104. El problema es que de todos ellos, tan sólo 65 estaban al día en cuanto a documentación y pagos.

Es por eso que desde la asociación provincial de vendedores ambulantes demandan tiempo y denuncian, además, que llevan un año esperando a que los reciba el alcalde o algún concejal. “Hemos enviado ya tres escritos al Concello y no hemos tenido respuesta”, indicó ayer en Onda Cero Toñito Rodríguez. Ante esta situación, los vendedores de Salgueiriños participaron en la mañana de ayer en la movilización que partió de San Lázaro, y que se desplazó por toda la ciudad.

Desde el Concello insisten en que aquellos vendedores que no han solicitado los permisos pueden tramitar las solicitudes hasta el próximo 16 de junio. Estas nuevas autorizaciones se otorgarán por orden de presentación, pero Sánchez Bugallo subrayó que para ello será necesario que cumplan con los requisitos. Asimismo, recordó que con las distancias mínimas y las medidas de seguridad que se exigen en la actualidad a raíz de la covid-19, “só entran 104 postos”, por lo que estimó en un máximo de treinta y nueve las solicitudes que se podrán atender salvo que el titular de alguna de las provisionales que están concedidas no cumpla los requisitos, lo que dejaría su plaza vacante y podría entrar otro en su lugar.

No obstante, explicó que a medida que vaya evolucionando la situación sanitaria y se vayan aprobando nuevas normas, estudiarán las posibilidad de ampliar el número de puestos en función de la capacidad del recinto, aunque siempre “coa debida autorización”.

Estos permisos recordó, tienen dos modalidades; hay la posibilidad de solicitar uno de carácter anual, para el que está previsto establecer medidas para que se pueda hacer efectivo el pago, o solo semanal, para asistir en una ocasión. En este caso, es preciso solicitar el permiso con un mínimo de cinco días de antelación, y abonar una tarifa reducida por el derecho.