Próxima creación de un comité científico para asesorar a los políticos

¿Cuánta información personal tuya se está moviendo en la red sin que lo sepas? ¿Acaso crees que no estás sujeto a manipulaciones estadísticas cada día de tu vida? ¿Manipularías genéticamente a tu bebé para hacerlo más perfecto? ¿Cómo te están afectando los avances en inteligencia artifical? ¿Cuánto plástico deshechas cada día? ¿Qué pasará cuándo solucionemos el covid y aparezcan otros virus? Y, lo más importante de todo... ¿Quién decide al respecto?

Esta es la reflexión que plantea un grupo de científicos que forma parte de la iniciativa ciudadana ‘Ciencia en el Parlamento’, que desde noviembre del año 2018 lleva alertando de la necesidad de crear un comité científico con profesionales que asesoren a los políticos en la toma de decisiones en un campo que no es el suyo: la Ciencia.

Ahora, después de que la pandemia del coronavirus haya puesto de manifiesto la necesidad de que exista un consejo de este tipo al evidenciar que un virus puede mermar la vida de la población a todos los niveles (político, económico y social), afectando, por tanto, a todos los departamentos, su creación parece más próxima que nunca.

Bajo el lema ‘La ciencia no debe ser invisible a ojos de quien gobierna’, el biólogo Guillermo Pérez, responsable de la campaña, asegura que, “cuando se tienen que establecer leyes relacionadas con temas científicos, es preciso tener los conocimientos adecuados, conocer aquella medida por la que se está debatiendo, legislando y votando”. Sin embargo, “un político no puede saberlo todo, por lo que necesita de asesores a su alrededor que le informen para tomar las decisiones más apropiadas”, evidencia.

En la época de la información a un click, las personas y los políticos, que no son ajenos a este fenómeno, estamos expuestas a miles de noticias con la que nos bombardean por todos lados y, a veces, es difícil discernir lo que es cierto de lo que no. “Estamos en una sociedad globalizada donde cada vez recibimos más información por segundo y cada caso tiene consecuencias individuales y globales”, indica Guillermo, que apunta que, por ello, “muchas veces juzgamos o consideramos que las decisiones que toman unos políticos u otros no son para nada acertadas”. Con todo, “estas decisiones no son el producto de malas intenciones, sino de falta de información”, asevera.

EVITAR LA TOMA DE MALAS DECISIONES. Precisamente, para evitar esa toma de malas decisiones están los expertos científicos de distintas áreas y técnicos de asesoramiento. “La asesoría científica es la clave para resolver el problema”, asegura Guillermo, que se muestra orgulloso de que, “después de tanto trabajo y gracias a los esfuerzos de un grupo de científicos voluntarios, se vaya a crear en España por fin una oficina de asesoramiento científico”.

Tras la creación, la labor de este grupo será, “mediante reuniones entre expertos, políticos y asesores”, conseguir una “mejora del proceso democrático y de la unidad parlamentaria”. En resumen, para Guillermo Pérez, “los asesores científicos consultan a expertos y recopilan las evidencias científicas sobre un tema para elaborar un discurso breve, entendible y objetivo”. “El experto valora, el técnico informa y el político decide”, sentencia el grupo.

APOYO DE LA PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Al respecto, los representantes en materia de ciencia de los diferentes grupos parlamentarios mostraron en diversas ocasiones la necesidad de crear esta oficina “lo antes posible”. En la misma línea, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, declaró su intención de “promover las decisiones necesarias para su creación efectiva en cuanto se den las condiciones para ello, tras los consensos políticos que se pusieron de manifiesto en 2019”.

Por su parte, el promotor y presidente de la asociación, el doctor Andreu Climent, investigador Ramón y Cajal en la Universidad Politécnica de Valencia, se muestra optimista ante estas declaraciones y afirma que “la inminente creación de una oficina de asesoramiento científico y tecnológico que proporcione información contrastada a sus señorías, servirá para responder mejor a los retos y problemas a los que nos enfrentamos como sociedad y ayudar así a reforzar nuestra democracia”.

PARLAMENTO EUROPEO DE ASESORAMIENTO TECNOLÓGICO. Este grupo de expertos, indica que su demanda “no es una idea nueva”. De hecho, España es de los pocos países que no forma parte de la red europea de oficinas de asesoramiento científico. Por lo que respecta al resto de países europeos, la mayoría son miembros del Parlamento Europeo de Asesoramiento Tecnológico, entre los que se encuentra Austria, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Holanda, Noruega, Suecia, Suíza o Reino Unido.

Además, muchos otros, también fuera del ámbito europeo, forman parte de esta red como miembros asociados. En esta categoría encontramos a Chile, Dinamarca, Japón, Korea, México, Polonia, Portugal, Rusia, Estados Unidos y Bélgica.

EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA A RAÍZ DEL COVID. Realmente, pese a las demandas de este grupo desde el pasado año 2018 y a la buena acogida de su idea por parte de congresistas y parlamentarios del Gobierno de España, no ha sido hasta que surge esta emergencia sanitaria, la pandemia del covid-19, cuando realmente ha despertado la conciencia política por crear el comité, ya que la toma de decisiones sobre un virus que se estaba cobrando cientos de vidas diarias se escapaba de las manos de los conocimientos de nuestros políticos.

Y, pese a que ante la crisis sanitaria el gobierno de Sánchez creó dos comités de expertos: el Comité Científico de Covid-19, con el que se reunía todas las semanas; y el comité para configurar el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, para llevar a cabo la desescalada.

NO PERDER LO GANADO. Con todo, no es una solución el ir creando comités en función de las necesidades, porque lo ideal es contar con un comité científico que juegue un papel fundamental en la prevención. Temas como el cambio climático, la circulación de vehículos autónomos, el envejecimiento de la población, la edición genética, los nuevos movimientos migratorios o la amenaza ante las súper bacterias y virus emergentes son ejemplos de las áreas que se verían beneficiadas.