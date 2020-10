¿Qué municipios gallegos son los de mayor nivel de riesgo por covid?

SANTIAGO. EP. El mapa de incidencia de la covid-19 en los municipios gallegos puede consultarse desde este viernes, día 9 de octubre, en una nueva sección de la web de información sobre el coronavirus que tiene habilitada la Xunta De ello dio cuenta el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que indicó que la página incluirá información "pormenorizada" por ayuntamientos de acuerdo con los parámetros consensuados entre la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). A día 7 de este mes, los concellos con mayor nivel de riesgo son Ames, Vilagarcía, Marín, O Carballiño, Ourense, Pereiro, Barbadás, Monterrei, Verín y O barco de Valdeorras.

La Administración autonómica ha señalado que se trata de una mejora en la presentación de los datos de evolución de la infección por coronavirus, tanto en contenido como en su representación gráfica. De este modo, podrá accederse a la información a través de dos mapas, uno para los casos acumulados en los siete días y otro para los acumulados en los últimos 14. Además, se establecerán niveles de alerta --verde, amarillo, naranja y rojo-- según los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes y los de más de 50.000.

Esta sección web mostrará, además, el impacto actual de la enfermedad en Galicia con indicadores que reflejan pacientes con infección activa; pacientes actualmente hospitalizados en cuidados intensivos; pacientes contagiados, curados y fallecidos; casos confirmados por PCR en la últimas 24 horas y total de pruebas PCR y serológicas realizadas.

Además de mostrar la información de Galicia, se podrán obtener los indicadores por área de salud y la distribución de datos de hospitalizados y UCI por hospitales públicos y privados.

Abel Caballero exige a la Xunta “datos numéricos” y “no colorines”

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha tildado este viernes de “esperpento intolerable” la “ocultación” de información por parte de la Xunta sobre la evolución de la pandemia de COVID-19 en la ciudad, y ha exigido que se le trasladen “datos numéricos” y “no colorines” sobre la situación de los contagios en Vigo.

En una rueda de prensa, el regidor olívico ha reiterado que su información sobre la evolución del coronavirus es la que se publica en los medios relativa al área sanitaria, ni siquiera de la ciudad, y ha advertido de que, como alcalde, necesita tener datos concretos para poder tomar “las mejores decisiones”, en beneficio de la salud de los ciudadanos.

“Exijo datos numéricos, no quiero colorines. En esta ciudad no somos analfabetos numéricos, sabemos leer los números y sabemos interpretarlos”, ha manifestado, y ha denunciado el “intento continuo de Feijóo” de “ocultar” la información a la ciudad. “¿Cuál es la razón para no dar esa información? Otras ciudades de España del tamaño de Vigo, y más pequeñas, la tienen. En Galicia no”, ha añadido.

Abel Caballero ha apuntado que “lo óptimo” sería conocer los casos por centros sanitarios, y ha recordado que el Ayuntamiento está tomando decisiones (control de Policía Local, desinfecciones, etc.) guiándose por el “sentido común”, a falta de datos concretos, por lo que ha insistido en reclamar esa información.

“Me avala la fuerza moral de no haber discutido las medidas sanitarias, aunque algunas no las compartiera. Mi mano está tendida con buena voluntad, pero necesito información”, ha proclamado el alcalde.