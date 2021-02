Queja de un conocido dermatólogo por no estar vacunados

carta al conselleiro. Un conocido dermatólogo gallego, Emilio del Río, envió una carta dirigida al conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, en la cual, fuera del modelo de instancia y literatura de oficio, como él mismo reconoce, le pregunta por qué no han sido vacunados contra la COVID. En la misiva, a la que Efe tuvo acceso, expone que en Andalucía o Murcia, comunidades gobernadas por “idéntico partido político” que Galicia, la administración de las dosis a este colectivo ya se ha hecho por lo que “no parece un problema de sesgo político”. Se queja, por tanto, de “la postergación e invisibilización” y de que “hasta donde sabemos, la poca vacunación que se realizó en la medicina privada gallega fue en grandes centros privados de capital foráneo obviando la pequeña y mediana clínica sanitaria”, en la que incluye médica, dental y su propio centro, situado en la capital gallega. No somos desconocidos ni ajenos”, suscribe, y hace hincapié en el “papel esencial, discreto, callado, pero muy eficiente” que han hecho y hacen en esta emergencia sanitaria, atendiendo patología no COVID de Muface, Isfas, Mutualidad General Judicial y de todas las personas que precisaban de una atención inmediata. ECG