Quince orquestas ya ensayan para arrancar esta temporada

París de Noia, La Oca Band, Marbella, Los Satélites, Claxxon, Los Players, Fania Blanco Show, Cinema y algunos grupos de cinco componentes como el de Tania Veiras o Unión y Fuerza son solo algunas de las formaciones que ya se encuentran ensayando en estos momentos con el objetivo de arrancar la temporada de fiestas estivales de 2021.

El protocolo anunciado este fin de semana por la Xunta de Galicia, todavía pendiente de publicar, sitúa la luz al final del túnel y deja más cerca el lograr un hito: que Galicia sea la primera comunidad de Europa en permitir que se celebren verbenas al aire libre y con gente de pie en la pista de baile. Concretamente, el 19 de junio es la fecha clave para probar si funciona: cinco grandes orquestas actuarán en cinco municipios de la comunidad repartidos en cada provincia, con recintos acotados para controlar aforo, obligatoriedad de usar mascarilla y geles hidroalcohólicos por doquier. Y, aunque habrá mayoría de público sentado, mil personas podrán estar de pie bailando con convivientes.

“El protocolo es viable y no difiere mucho de las normas que existen en estos momentos para todo, para estar en la calle o en la restauración”, afirma Víctor Rodríguez, director de Gaiás Eventos, responsable de la mayoría de orquestas de Galicia. Considera que “acotar recintos no supone mayor problema, ya que el 90 % de nuestras verbenas son en aldeas del rural, donde no sobrepasan los 300 vecinos”.

Además, tal y como indica José Veiga, presidente de Serfega –asociación de fiestas de Galicia– cada espacio tendrá su perímetro propio. Fuera del recinto de actuación es donde estarán los puestos de venta de bocadillos, la cantina o las atracciones, con sus propios aforos. “Para poder ir a ellos habrá que salir del recinto y volver a entrar por la parte principal donde se contabiliza el aforo en cada momento”, apunta. Para facilitar esta labor, apuesta por buscar las barreras naturales de los entornos. Por ejemplo, si hay una plaza a la que se accede únicamente por tres calles en un municipio, sería un lugar idóneo para poder acotar entradas y salidas sin temor a que los asistentes puedan acortar su camino hacia la cantina saltando la delimitación.

¿ES EL 19 DE JUNIO UNA FECHA IDÓNEA O YA ES DEMASIADO TARDE? “Se ha estudiado esa fecha porque había que esperar a ver si el levantamiento del estado de alarma traía consigo rebrotes (algo que no ha sucedido, de momento), y para ese entonces la vacunación ya estará más avanzada”, indica Víctor, que asegura que, si todo sale bien, justo a partir del día siguiente ya empezarán las contrataciones. “Creemos, por tanto, que es una fecha interesante, ni pronto ni tarde, arrancando la campaña con el San Juan”.

En estos momentos, los teléfonos de contratación no paran de sonar y están que echan humo. Y es que, “hay mucha demanda de información e interés por parte de los organizadores, tanto de ayuntamientos como de comisiones, que quieren saber como es el protocolo”, dice Víctor. José anuncia, en este sentido, que desde Serfega, “estamos para infomar y dar cursos sobre cómo debe ser el protocolo a cualquier comisión que quiera hacer una fiesta o a cualquier empresa del sector, aunque no forme parte de Serfega”. “Porque queremos que todo esto salga bien y sea seguro”, sentencia.

¿SE PODRÁN CANCELAR FIESTAS EN FUNCIÓN DE LA INCIDENCIA? Ante el posible peligro que puede entrañar que la organización de fiestas quede limitada a la incidencia de cada municipio –de manera que si sube en catorce días donde ya hay una contratación pueda cancelarse el evento–, el director de Gaiás Eventos se muestra consciente de que “eso es lo mismo que le pasa a la hostelería y que le pasará al ocio nocturno cuando abra”.

Con todo, cree que a finales del mes de junio probablemente las restricciones ya no sean las mismas que se piensan hoy y haya más libertad, de manera que “concentrar en un tercio del aforo de un recinto al aire libre a las personas no será nada arriesgado”. Incluso se plantea que en ese mes el aforo se incremente al 50 %, y todavía más en agosto, temporada de verbenas por excelencia, si la Xunta mantiene la previsión de presdindir de la mascarilla en exteriores.

¿HABRÁ OFERTA PARA SATISFACER TANTA DEMANDA? Y si antes la preocupación era no trabajar, ahora es que con las orquestas que queden en pie tras más de un año sin ingresos se pueda cubrir toda la demanda, sobre todo en fechas muy concretas, como puede ser el 15 de agosto, cuando hay una fiesta en cada pueblo de Galicia, casi. “Disponíamos de unas cien formaciones e incluso más si sumamos las que solo salían en verano, y de ellas quedará el 20 %, es decir, solo unas 20 tal y como está ahora la cosa”, apunta Víctor.

Es por ello que habrá que adaptarse a la nueva situación. Tanto es así que asegura que “la Xunta es consciente de esta problemática y ya está debatiendo subvencionar las primeras contrataciones, esas primeras cien actuaciones de junio y julio para que los ayuntamientos y comisiones se animen a contratar”, lo que podría reactivar el sector y sumar más formaciones. En este sentido, quiso agradecer la labor desarollada por el equipo del conselleiro de Cultura, Román Rodríguez.

Por su parte, José Veiga pide a los ayuntamientos de toda Galicia que “sea cual sea su color político, dejen que se celebren las fiestas, porque somos conscientes de que en algunos está habiendo problemas para instalar atracciones por ese motivo”. “Ahora tiene que haber un color solo: la bandera de Galicia”, asevera, dejando claro que el protocolo no lo saca “el PP, sino las autoridades sanitarias que llevan encargándose de las restricciones toda la pandemia”.

la CONCLUSIÓN. “Vamos a tener fiestas seguro, pero no serán las de antes: la limitación horaria estará presente a las una de la madrugada, probablemente solo haya una orquesta por día, las actuaciones deberán ser continuadas y sin descansos para no dejar a la gente parada... Será una verbena adaptada al mundo de ahora, igual que lo hace una cafetería”, sentencia el director de Gaiás Eventos.