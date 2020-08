Rastreadores del Sergas: así trabajan para frenar los brotes de la covid-19

Desde el inicio de la pandemia, un equipo formado por un número variable de sanitarios vigila en cada una de las cuatro provincias gallegas la detección de casos positivos de coronavirus. Nada más tener constancia del contagio, los grupos de alertas epidemiológicas deben contactar con el infectado y con los contactos mantenidos en los últimos días.

primera parte del proceso. Lo primero es revisar todas las bases de datos tanto de los laboratorios de microbiología como la información que les mandan de los hospitales, y a partir de ahí hacen un reparto entre los distintos rastreadores y empiezan a relacionar. “Miramos en todas las plataformas sanitarias para ver las historias clínicas y el lugar donde se recogen los casos de covid para ver si ese concreto ya tiene pruebas previas o si tenemos alguna información en relación con que haya tenido contacto con algún contagiado”, explica Begoña Alonso, técnica del Servicio de Alertas Epidemiológicas de la Jefatura Territorial de A Coruña. A partir de ahí comienza la investigación.

Si la persona diagnosticada ha venido en un vuelo se solicita la información de toda la gente que ha viajado con ella para limitar la infección entre las personas que han podido compartir espacio y así ponerlos en cuarentena. Si el caso, o casos, se detectan un centro de trabajo, también se rastrea ese lugar y se piden las pruebas correspondientes. Y si el contagiado está de cara al público y se desconoce de donde viene la infección, para delimitar donde se pudo infectar hacen un rastreo al círculo de relaciones completas que les van pasando. Estas son las tres situaciones más comunes que se dan.

“Se hace la encuesta del caso. De ahí nos derivan las personas con las que tuvo relación y hacemos la encuesta de éstos para ir viendo dónde estuvieron, con quién conviven, qué establecimientos visitaron...”, afirma Alonso. Así, con la información que van obteniendo los rastreadores intentan hacer relaciones para poder meterlos en cadenas de infección, y juntarlos lo más posible.

trabajo constante durante la pandemia. Estos sanitarios llevan ya meses trabajando en la detección de casos de covid-19. Hubo distintas formas de funcionar, según el momento. Inicialmente empezaron trabajando de una forma parecida a la actual que era: caso que identificaban, caso que buscaban todos los contactos para hablar con ellos. En una segunda fase, cuando la ola de la pandemia era más intensa y se descubrían muchos contagios ya solo hablaban con aquellos que se encargan de transmitir ellos mismos información a los contactos. Desde que se levantó el confinamiento vuelven a trabajar de una forma más exhaustiva para intentar limitar la infección lo antes posible, con el fin de que no haya transmisión comunitaria.

formación para las pesquisas. La tarea de coordinar el equipo de rastreadores recae en personal sanitario. Suele ser un médico o en algunos casos enfermeros o farmacéuticos. Los demás miembros están relacionados con Salud Pública. Por otra parte, están los médicos de Atención Primaria, que también hacen las labores de rastreo, y el Centro de Seguimiento de Contactos, donde se intercambia continuamente información.

La búsqueda. Los cuestionarios tienen detrás el propósito de detectar todo aquello que pueda dar información. Hay uno básico y común para hacer la primera encuesta al caso de covid y al contacto. Después, con cada paciente es diferente. “Cuando necesitas hacer la cadena de transmisión y ver por donde se están infectando ya no es un cuestionario marcado, sino que vas dirigiendo a la persona en función de lo que te van diciendo”, apunta la técnica.

Puede darse la situación de que no se localice a una persona o bien que el infectado no cumpla con la cuarentena. Cuando no se encuentra porque el teléfono erróneo o porque, por ejemplo, tiene las llamadas restringidas, lo intentan a través de alguna persona cercana. Si aún así no lo consiguen, solicitan ayuda a las fuerzas de seguridad: Policía local, Autonómica o Guardia Civil. En relación con gente que se niega a hacer la cuarentena, que se salta el aislamiento o que cuelga el teléfono deliberadamente, “lo ponemos en conocimiento de la Policía para que se acerque allí con intención de solventar el tema y si no abrimos expediente para que haya una inmovilización a nivel judicial”, manifiesta Alonso.

preocupación ante los repuntes. En las últimas semanas, con la aparición de brotes, “se está actuando con toda la artillería que tenemos”. “Cuando existen más de tres casos relacionados lo consideramos un brote”, detalla Alonso. A partir de ahí intentan buscar todos los círculos por los que se han movido para ir delimitando lo máximo posible y hacer directamente las pruebas a toda la gente que ha tenido contacto con ellos. Con ese motivo “estamos haciendo estos días un rastreo importante en la comarca de A Coruña para intentar delimitar lo antes posible los brotes que han surgido”, dice.