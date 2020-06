Reapertura da oficina de Turismo da capital galega

Santiago. A oficina de información turística de Santiago reabre hoxe tras o peche polo coronavirus. E para a apertura segura deste servizo dende o punto de vista sanitario, Turismo de Santiago elaborou un Plan de Continxencia propio e adaptou o protocolo definido polo Instituto para la Calidad Turística Española. Durante o tempo que permaneceu pechada, o servizo de información turística atendeu máis de 1.100 consultas a través de correo electrónico, teléfono e chat. A adaptación da oficina de información turística de Santiago á nova normalidade xerada polo covid-19 pasa por múltiples medidas en tres ámbitos concretos: medidas para garantir a distancia de seguridade, medidas hixiénico-sanitarias e medidas organizativas. O horario de apertura da oficina será de 10.00 a 18.00 horas de luns a domingo, cun total de 56 horas semanais. As principais medidas para garantir a distancia de seguridade son: instalación de barreiras físicas, como mamparas de vidro, limitación do aforo de persoas usuarias e redistribución dos espazos de traballo do persoal e mobiliario, Ademais, empregaranse equipos de protección individual cando non se poda garantir a distancia de seguridade.